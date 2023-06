MotoGP Assen: Bezzecchi superpole, contatto Bastianini-Marquez

Marc Marquez ed Enea Bastianini protagonisti nella Q1, ma non perché hanno passato il turno. Tra i due infatti si verifica un contatto verso la fine della sessione, con la Honda #93 che colpisce la Ducati #33 al posteriore e Marquez che finisce nella ghiaia. Entrambi, già abbastanza indietro prima dell’incidente, avranno vita dura per questo GP ad Assen… Per quanto riguarda la Q2, Quartararo ci prova ma non basta: svettano ancora le Ducati, pole position di un incontenibile Marco Bezzecchi, che riscrive anche il record della pista del suo primo podio MotoGP. C’è da scommetterci, tenterà la doppia impresa! Tempi e cronaca dei due turni di qualifiche ad Assen.

Q1: botto Bastianini-Marquez

Due Rosse a sorpresa in questo primo turno di qualifiche, ovvero Johann Zarco ed Enea Bastianini. Purtroppo sorprende sempre meno trovarci Marc Marquez, rappresentante di una Honda in difficoltà tra metà dei suoi piloti infortunati ed una RC-V complicata da gestire. Si fa vedere anche Miguel Oliveira, top Aprilia in Germania nonostante i problemi fisici, e supportato da un buon numero di tifosi in questo GP Assen. Ma la classifica si cristallizza prima della bandiera a scacchi: sia Bastianini che Marquez sono “distratti”, un fatto che provoca l’incidente tra la RC-V e la Desmosedici. Piloti OK, ma tanti giri finali vengono cancellati dalle bandiere gialle: Johann Zarco e Miguel Oliveira si tengono così il passaggio in Q2.

Q2: Marco Bezzecchi scatenato

Con le difficoltà anche di Marquez non abbiamo nessuna Honda in questo turno. Ci sono invece Sei Ducati, due KTM, due Aprilia e la Yamaha di Quartararo pronti per la lotta finale per la pole position ad Assen. Subito problemi però per Martin scivolato alla curva Strubben, altre Rosse si piazzano subito al comando della classifica. Notevole tentativo di Quartararo, brevemente passato in vetta per poi cedere alla truppa in rosso, anche se si prenderà un’ottima 4^ posizione finale. Marini invece è protagonista di una scivolata alla Stekkenwal nell’ultimo minuto disponibile, ma tiene comunque la prima fila, dietro al poleman Marco Bezzecchi ed a Francesco Bagnaia 2°.

Foto: motogp.com