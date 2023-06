MotoGP Assen, Bagnaia sconfitto da Bezzecchi: “Ha fatto paura”

Francesco Bagnaia si accontenta della seconda posizione nella sprint race MotoGP ad Assen. Troppo forte Marco Bezzecchi, che gli era arrivato davanti anche nelle qualifiche e che sicuramente è il favorito anche per la gara di domenica. Il campione in carica domani proverà a battere il suo amico-rivale, però non sarà semplice e dovrà essere bravo a gestire i vari momenti della corsa.

MotoGP Assen, Bagnaia commenta la sprint race

Bagnaia al termine della giornata si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Ho cercato di stare vicino a Bezzecchi, ma ne aveva di più oggi. Non avevo la confidenza necessaria per attaccarmi a lui. Le nostre moto si incrociano abbastanza, la mia meglio è in certe zone e la sua in altre. È abbastanza complicato. È riuscito a sfruttare al 100% il potenziale e ha fatto paura. Io più di così non riuscivo“.

Pecco ha commentato anche l’idea che aveva avuto di superare Marco alla curva 6, punto tutt’altro che semplice in cui effettuare sorpassi: “Stavo soffrendo un po’ nel far girare la moto nello stretto, quindi mi ero allargato un po’ alla 5. Lui è riuscito a incrociare e ad avere più trazione, però forse ha impennato un po’ di più e credevo di avere più accelerazione. Ho pensato di buttarmi dentro, ma non sarebbe stata un’idea saggia e ho lasciato perdere“.

Com’è cambiata la Ducati Desmosedici GP

Il campione iridato MotoGP ha anche spiegato quale sia stata la sua difficoltà maggiore nel guidare la Ducati Desmosedici GP23: “Da inizio anno stiamo cercando di trovare un equilibrio. La moto dell’anno scorso gira tanto, però tende a muoversi un po’. Invece, la nuova è molto stabile nel veloce se riesci a trovare la quadra. Trovare la quadra nello stretto è un’arma a doppio taglio, a volte ci arriviamo prima e altre dopo. Abbiamo delle idee per domani. Probabilmente correremo con la media dietro, oggi con la soft nel finale sentivo delle vibrazioni. Usare una gomma più dura di solito ci aiuta“.

Bagnaia domani proverà a tornare sul gradino più alto del podio, che ad Assen ha già conquistato nella gara del campionato 2022: “Sono già tre gare che faccio secondo, non mi va troppo bene. Domani cercherò di fare meglio. Ovviamente la costanza è importante, a inizio stagione mi è un po’ mancata e stiamo facendo dei passi in avanti. Bisogna continuare così“.

Foto: Michelin Motorsport