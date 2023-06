Ducati torna alla vittoria nel MotoAmerica Superbike con Herrin

Una domenica da incorniciare per Ducati nel MotoAmerica. Dopo il successo, il quinto in cinque gare finora disputate, di Xavi Forés in Supersport, un’ora più tardi sul tracciato di Road America in Elkhart Lake è arrivato anche il primo hurrà stagionale in Superbike. Josh Herrin, scattato dalla pole con la Panigale V4 R del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC, ha fatto sua la prima affermazione del 2023, rilanciando di conseguenza le proprie quotazioni in campionato complice lo zero rimediato da Cameron Beaubier ed il weekend problematico vissuto da Jake Gagne.

WEEKEND DELLA SVOLTA PER DUCATI NEL MOTOAMERICA

A tutti gli effetti la terza tappa del MotoAmerica Wisconsin rappresenta per il progetto la svolta in un 2023, fino a questa trasferta in Wisconsin, con pochi alti e svariati bassi. Josh Herrin, Campione MotoAmerica Supersport in carica con la Panigale V2, aveva iniziato il campionato con un grintoso fine settimana a Road Atlanta, perdendosi un po’ successivamente a Barber. Sui saliscendi di Elkhart Lake, il Campione AMA Superbike 2013 ha ritrovato smalto, competitività e, soprattutto, la vittoria.

DALLA POLE ALLA VITTORIA

Sabato mattina aveva sorpreso tutti con la conquista della pole position, successivamente tramutata in un terzo posto in Gara 1 alle spalle delle BMW M 1000 RR del Tytlers Cycle Racing affidate a Cameron Beaubier e PJ Jacobsen. Tutt’altra storia nella seconda corsa in programma, dove Herrin ha messo a segno la nona affermazione in carriera nella Superbike d’oltreoceano dove non vinceva dalla doppietta conseguita proprio a Road America nel maggio 2019, all’epoca da portacolori ufficiale Yoshimura Suzuki. Per Ducati e tutto il team Warhorse HSBK si tratta del primo successo del dopo-Danilo Petrucci, il quale riuscì a vincere 5 gare lo scorso anno, l’ultima in New Jersey lo scorso mese di settembre.

LA CRONACA DI GARA 2 DEL MOTOAMERICA SUPERBIKE

Questa vittoria per Josh Herrin è frutto di svariate circostanze, ma dove non ha demeritato alcunché. Anzi, lo testimonia la sua combattiva condotta di gara, duellando nelle battute iniziali della contesa con il vincitore di Gara 1 Cameron Beaubier (Tytler Cycle Racing BMW). Un confronto che ha concesso uno scambio reciproco di sorpassi nel corso del terzo giro, preludio di un clamoroso colpo di scena che ha rivoluzionato l’andamento della corsa.

BEAUBIER KO PER PROBLEMA TECNICO

Proprio alla tornata seguente il cinque volte Campione della Superbike d’oltreoceano, a ruota con la Ducati #2, ha alzato il braccio segnalando un problema tecnico alla sua BMW M 1000 RR #6. Ritiro immediato e pesante zero ai fini-campionato, tanto che con il terzo posto il bi-Campione in carica Jake Gagne (Attack Yamaha) si è riportato in testa con 12 lunghezze sullo stesso Beaubier, 21 a scapito di Herrin, salvando il salvabile in un weekend dove, a sua volta, ha vissuto non pochi problemi tecnici. Le qualifiche 1 saltate per noie meccaniche ed il ritiro in Gara 1 testimoniano come per il mattatore dell’ultimo biennio del MotoAmerica la tappa in Wisconsin sia stato davvero un incubo.

TONI ELIAS SI RITIRA DALLE CORSE

In una stagione 2023 ricca di sorprese e di colpi di scena, giova ritrovare un protagonista come PJ Jacobsen (Tytler Cycle Racing BMW) sul podio, secondo in entrambe le corse in programma. Bene anche un acciaccato Cameron Petersen, quarto perdendo la volata per il terzo gradino del podio con il compagno di squadra Jake Gagne, con la notizia di giornata che si è tuttavia registrata nel dopo-gara. Nonostante abbia concluso quinto ottenendo il suo miglior risultato al rientro dopo un 2022 sabbatico, Toni Elias ha sorpreso tutti annunciando il suo ritiro dalle competizioni. Una decisione che ha sorpreso lo stesso team Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki, tanto da lasciare senza parole i diretti interessati…

PROSSIMA TAPPA A SHELTON

Da capire se ci sarà un ripensamento dell’iridato Moto2 2010 da qui alla prossima tappa in agenda il 24-25 giugno al The Ridge Motorsports Park di Shelton, stato di Washington. Come sempre il servizio in abbonamento MotoAmerica Live+ garantirà la trasmissione integrale dell’evento in diretta web streaming.