MXGP Sumbawa: Febvre sbanca, Prado trova un altro avversario

Romain Febvre torna al successo in MXGP chiudendo al meglio un periodo costellato da infortuni e colpi bassi. Il francese della Kawasaki ha vinto il GP Sambawa, prima delle due tappe indonesiane del calendario del Mondiale Motocross: la prossima settimana si correrà a Lombok, la stessa isola che ospita anche MotoGP e Superbike. Purtroppo è stata una domenica sfortunata per Alessandro Lupino che è caduto in coda alla prima manche, infortunandosi alla schiena. Il pilota della Beta si è dovuto sottoporre ai controlli medici del caso, per cui non è stato in grado di prendere il via nella sfida finale. Speriamo non sia niente di grave.

Jorge Prado perde con il sorriso

Lo spagnolo ha vinto la prima manche precedendo lo stesso Romain Febvre e un Jeremy Seewer in grande crescita. Nella seconda però Prado non è stato altrettando incisivo, dovendo dare strada sia allo scatenato Febvre che al pilota svizzero. In ogni caso Jorge ha portato a casa il secondo posto nella combinata, prendendo ulteriore vantaggio nei confronti di Jeffrey Herlings che per l’infortunio in Germania ha dovuto saltare il doppio impegno indonesiano. Le speranze di rimettere il Mondiale in carreggiata per l’olandese sono ridotte al lumicino.

Alberto Forato bene così

In assenza di Mattia Guadagnini ancora fermo ai box per infortunio e con Alex Lupino a sua volta fuori dai giochi, è toccato ad Alberto Forato tenere alto il prestigioso del motocross italiano. Il privato KTM ha portato a casa un ottimo settimo posto, confermando il suo buon momento di forma. Forato è miglior azzurro anche in classifica Mondiale: ottavo.

La classifica del Mondiale dopo 10 GP

1.Prado (KTM) punti 505; 2. Febvre (Kawasaki) 404; 3. Herlings (KTM) 386; 4. Fernandez (Honda) 374; 5. Seewer (Yamaha) 371; 6. Coldenhoff (Yamaha) 346; 7. Vlaanderen (Yamaha) 324; 8. Forato (KTM) 256; 9. Guillod (Honda) 229; 10.Guadagnini (KTM) 203.

