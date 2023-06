Moto3 Assen: Nepa e Fenati ruggiscono, ma vince Masia

Stefano Nepa e Romano Fenati protagonisti nella battaglia per la vittoria fin dall’inizio. Anzi, ad un certo punto aumentano le speranze di vedere addirittura una doppietta tricolore ad Assen! Ma la battaglia Moto3 non li premia: qualche contatto, alcune piccole imprecisioni ed i nostri due portacolori purtroppo finiscono giù dal podio. Gara da applausi, ma la vince Jaume Masia con un ultimo sorpasso di forza su Ayumu Sasaki, che di nuovo si vede sfilare il successo proprio alla fine. Domenica disastrosa per il leader Moto3 Daniel Holgado… La cronaca del GP dei Paesi Bassi.

Sorprese in coda

David Munoz s’è assicurato la prima pole mondiale, ottimi Joel Kelso e Riccardo Rossi, ma non sono mancati tanti imprevisti. Diogo Moreira è solo 22°, ma soprattutto il leader iridato Daniel Holgado è 27° ed ultimo! Non va benissimo nemmeno a Ivan Ortola, 20° e con un Long Lap da scontare per non essere rientrato prontamente dopo la segnalazione di problemi tecnici alla sua moto nel corso della Q1. Non è l’unico sanzionato per questo GP: Adrian Fernandez, responsabile dell’incidente di Filippo Farioli nelle Prove 3, dovrà scontare due Long Lap Penalty.

Moto3, i primi giri

Ottimo scatto del poleman Munoz, che prende subito il comando su Kelso, Rossi ed il resto dei piloti a ruota. Ma c’è subito un colpo di scena: Holgado è a terra alla Mandeveen! Riesce a ripartire, ma si complica ancora di più una gara già difficilissima. Segue poco dopo un incidente tra Whatley e Fernandez, con il primo che colpisce il secondo alla Ossebroeken: il sostituto di Leopard tenta la ripartenza, ma è presto costretto al ritiro. Davanti intanto si forma subito un folto e battagliero gruppetto in lotta per il podio, con protagonisti anche Nepa, Rossi e Fenati. Non dimentichiamo la super rimonta di Ortola, come detto scattato molto indietro ma capace di portarsi presto nelle zone alte! Arriva anche una sanzione per Farioli, un Long Lap per un taglio alla chicane della Geert Timmer.

Nepa-Fenati ci provano, ma…

La coppia del team tricolore Angeluss MTA, vale a dire Stefano Nepa ed Ivan Ortola, sta tentando il capolavoro al TT Circuit Assen. Ma a questo punto mancano ancora una decina di giri ed il battagliero gruppetto, ora ridotto a 10 piloti, può ancora regalare tante sorprese. Nepa però non molla e comanda molto a lungo, con un altrettanto battagliero Fenati che risale e cerca anche di piazzare il colpaccio. La situazione però si complica quando Masia, Nepa, Fenati e Munoz puntano tutti alla testa della corsa, con un contatto a catena tra questi ultimi tre che complica la vita soprattutto al pilota MTA ed al poleman, finiti anche brevemente fuoripista. All’ultimo giro addio speranze di podio anche per Ortola, largo alla prima curva, proprio alla fine pure Fenati perde ogni possibilità per un contatto nel corso della battaglia. Jaume Masia invece ha la meglio su Ayumu Sasaki, arriva la vittoria al TT Circuit Assen per appena 81 millesimi, Deniz Oncu completa il podio.

La classifica

Moto3 generale

Foto: motogp.com