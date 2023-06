Non c’è Marco Bezzecchi al comando, per la prima volta in questo fine settimana. La mattinata al TT Circuit Assen si apre invece con Fabio Quartararo in testa al warm up MotoGP, ma non mancano continui lunghi in curva 1 per qualche allungamento alla gamba sinistra. L’alfiere Yamaha si prepara ad un GP complicato tra le sue condizioni fisiche e la M1 che “trema”. Non manca anche qualche scintilla tra Miller e Di Giannantonio, che non se le mandano a dire… Ecco com’è andato il warm up ad Assen.

MotoGP, verso il GP

La prima notizia è che Marc Marquez è fermo, non disputerà la corsa odierna (i dettagli). Davanti invece comandano sempre le Ducati, soprattutto Bezzecchi scatenato in questo GP ad Assen, con Bagnaia che cercherà la rivincita. Così come il duo Pramac, Martin in particolare, condizionato dalla pressione della gomma troppo alta. Attenzione anche a Binder, sanzionato per troppi passaggi sul verde, e Quartararo, che ha ereditato il podio e sorride. Chiaramente però tenendo sempre d’occhio il dito del piede. “Mi ha fatto male, ma è stato sempre lo stesso ed alla fine mi sono sentito abbastanza bene” ha sottolineato, come riportano i colleghi di Motosan. “Ma quello che mi dà più fastidio è la gamba che trema, spero non peggiori.” La sua Yamaha è piuttosto nervosa ad Assen, Quartararo spera di non risentirne fisicamente nel corso della gara lunga.

Quartararo top, i tempi

Foto: motogp.com