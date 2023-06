Andrea Adamo resta al comando del Mondiale Motocross MX2 al termine del GP Sumbawa (Indonesia) che salutato la prima vittoria del 16enne belga Lucas Coenen. Il siciliano della KTM, terzo in prima manche, ha commesso un errore all’inizio della seconda, scivolando in fondo al gruppo. Con una rimonta stellare però ha salvato il bilancio recuperando fino al settimo posto finale, che vale il quarto nella classifica del GP. Gli avversari diretti però si sono fatti sotto, il Mondiale under 23 anni è sempre più una bolgia e l’esito finale resta incertissimo. Adamo però è ancora là davanti e partirà con la tabella rossa anche la prossima settimana a Lombok, seconda tappa del tour indonesiano del Motocross.

Una nuova stella?

In Germania, nel GP precedente, Liam Everts (figlio e nipote d’arte) aveva firmato il primo successo Mondiale. Stavolta a brillare è stato un altro ragazzino belga, Lucas Coenen. Con la Husqvarna ha conquistato un memorabile “cappotto”, vincendo tutto quello che poteva: qualifica del sabato e le due manche, facendo la differenza su tutti gli altri. Lucas è nato il 9 novembre 2006, quindi festeggia il primo centro iridato a soli sedici anni. E’ un talento pazzesco, ennesimo prodotto di un vivaio belga che continua a sfornare campioni. Liam Everts comunque non è da meno e ha dato continuità al suo grande momento di forma centrando il secondo posto nel GP. In gara 2 il piccolo Liam, incappato in una banale scivolata, ha recuperato in fretta sbarazzandosi all’ultimo anche del connazionale Jago Geerts (Yamaha). Dunque Everts ha dato una mano al compagno di squadra Adamo.

Gruppo compatto

Dopo dieci GP Andrea Adamo resta leader del Mondiale con 439 punti, seguito dal francese Thiebault Benistant (Yamaha) a quota 434. Terza forza del Mondiale è l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) mentre in quarta posizione, appaiati a quota 381 punti, ci sono Jago Geerts e Liam Everts.

