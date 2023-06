Il Motocross Mondiale è volato dall’altra parte del globo per la doppia tappa in Indonesia. Questo week end si corre sull’inedito tracciato di Sumbawa, mentre settimana prossima i piloti si sposteranno a Lombok, nei pressi dell’impianto sull’isola che già ospita MotoGP e Superbike. Le due gare di qualifica del decimo appuntamento iridato non hanno regalato grandi soddisfazioni ai nostri piloti. In. MX2 Andrea Adamo è caduto poco dopo la partenza, per l’incauta manovra di un avversario. Rialzatosi ultimissimo, il 20enne siciliano della KTM ha terminato tredicesimo, mancando quindi la zona punti.

Andrea Adamo tieni duro

La mischia del via è costata molto cara al pupillo di Tony Cairoli, entrambi nella foto d’apertura. Anche se in questa circostanza sono presenti solo ventuno piloti in pista, c’è stato un contatto del quale Andrea ha fatto le spese. Consola il fatto che il ritmo, in ottica gara, non sia male. La gara di qualifica è stata vinta da Lucas Coenen, belga della Husqvarna in gran forma in questo scorcio di stagione. Thiebault Benistant, francese Yamaha, finendo secondo ha recuperato nove punti su Adamo, che però resta leader del Mondiale. La situazione alla vigilia del GP Sunbawa è la seguente: 1. Adamo (KTM) punti 405; 2. Benistant (Yamaha) 401; 3. de Wolf (Husqvarna) 393; 4. van de Moosdijk (Husqvarna) 345; 5. Geerts (Yamaha) 345.

Jorge Prado va a nozze

Ricordiamo che non sarà in pista Jeffrey Herlings (KTM) che si è infortunato due settimane fa in Germania e ha dovuto rinunciare alla doppia trasferta indonesiana (qui i dettagli). La doppia assenza, salvo ulteriore allungamento della convalescenza, è un colpo ferale sulle aspirazioni iridate dell’asso olandese. Musica per le orecchie di Jorge Prado (GasGas) che ormai ha il titolo in pugno. Nella gara di qualifica lo spagnolo non ha preso rischi, concludendo quarto. Dominio fin dalla prima curva di Romain Febvre (Kawasaki), davanti alla coppia Yamaha, Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff. Italiani: Alessandro Lupino (Beta) è arrivato nono, Alberto Forato (KTM) due posizioni dietro. La classifica del Mondiale: 1. Prado (GasGas) punti 460; 2. Herlings (KTM 386); 3. Febvre (Kawasaki) 357; 4. Fernandez (Honda) 343; 5. Seewer (Yamaha) 329.

Il GP Sunbawa in TV e live streaming

Il Mondiale Motocross è visibile in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale, MXGP-TV.com Grazie al fuso orario favorevole, il GP Sunbawa sarà disponibile anche in diretta TV. Eurosport2 offre l’intero programma (orario italiano): ore 06:00 gara 1 MX2; ore 07:00 gara 1 MXGP; ore 09:00 gara 2 MX2; ore 10:00 gara 2 MXGP. RaiSport trasmette in diretta gara 1 della MXGP alle 07:00 e gara 2 in differita alle 13:15. La TV italiana, incomprensibilmente, sta ignorando Andrea Adamo a caccia del Mondiale under 23 anni. Mah…