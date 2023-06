Marc Marquez tra infortuni e dubbi sul rinnovo: Honda deve preoccuparsi

Periodo nero per Marc Marquez sul piano sportivo. Stamattina la Honda ha comunicato ufficialmente che l’otto volte campione del mondo non prenderà parte alla gara MotoGP ad Assen. Le sue condizioni fisiche, già precarie a causa degli infortuni rimediati con le cadute al Sachsenring, si sono un po’ aggravate e non gli consentono di correre.

Dopo il GP d’Olanda c’è una lunga pausa, avrà tempo per rimettersi in forma. Sicuramente alla ripresa delle gare spera di ritrovare una RC213V meno pericolosa da guidare. La situazione dal punto di vista tecnico è davvero difficile per lui e per gli altri piloti Honda, che cadono spesso e si fanno anche male. Qualcosa deve cambiare assolutamente.

MotoGP Assen, Marquez spiega le sue condizioni

Dopo essere stato dichiarato non idoneo per gareggiare oggi ad Assen, Marquez ha parlato ai microfoni di DAZN: “Ho passato una brutta nottata. Dopo la sprint ero triste e ho sofferto molto. Stamattina mi sono svegliato e sono andato direttamente al centro medico per comunicare che non volevo correre. Hanno visto che la frattura alla costola si è un po’ spostata ed è ora di riposare. Questo mese e mezzo di pausa mi farà bene sotto ogni aspetto“.

Marc ha il pollice della mano sinistra fratturato, la seconda costola destra fratturata e una forte contusione dalla caviglia destra. Sta vivendo un periodo molto negativo, anche se vede un lato positivo extra MotoGP: “A livello professionale è uno dei momenti più difficili, ma a livello personale uno dei migliori. Quest’ultimo compensa. Sono sereno, felice, supportato dalla mia famiglia, da mio fratello, dalla mia compagna, dal team del mio manager e da tutta la squadra attorno a me. Questo mi darà la forza di tornare a spingere e tornare a Silverstone per vedere se avremo uno slancio diverso“.

Marc rifletterà sul futuro con Honda

Come spiegato dal dottor Angel Charte, domani Marquez andrà in ospedale a Madrid per sottoporsi a una TAC della gabbia toracica per capire meglio lo stato della frattura alla costola. Non rimane che attendere l’esito del controllo per capire meglio le sue condizioni fisiche.

Durante la pausa del campionato MotoGP ci sarà anche l’occasione per riflettere sul futuro, visto che il contratto con Honda scade a fine 2024: “Utilizzerò l’estate per riposare – ha spiegato Marc – per riflettere, per schiarirmi l’idee e iniziare la seconda parte di stagione con lo stesso impegno“.

Foto: Honda Racing