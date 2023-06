Moto2 Assen: Jake Dixon primo trionfo, Acosta 3° con polemica

Sembrava una battaglia a quattro, invece si risolve in un testa a testa tra Jake Dixon ed Ai Ogura. Il britannico di Aspar Team riesce infine ad avere la meglio, cogliendo così la sua prima vittoria nel Mondiale Moto2! Pedro Acosta alla fine arraffa il 3° posto alla bandiera a scacchi, ma non manca una scia polemica visto che, al momento di scontare la sua Long Lap, passa sul verde… Con questo podio però si avvicina ancora a Tony Arbolino, solo 7° alla bandiera a scacchi. La cronaca del GP dei Paesi Bassi.

Le penalità

Sono arrivate due sanzioni nel corso di questo fine settimana al TT Circuit Assen. Izan Guevara ha perso tre caselle in griglia per guida lenta in traiettoria, disturbando un altro pilota. Il campione Moto3 in carica e rookie Moto2 scatterà dal 24° posto. Sanzionato anche l’ex compagno di squadra Sergio Garcia, protagonista di un incidente nel corso del primo turno di qualifiche: il suo tentativo di recuperare la moto e tornare al box è stato ritenuto pericoloso dal FIM Stewards Panel, che gli ha comminato una doppia Long Lap Penalty. Guardando poi alla griglia di partenza, né Acosta né Arbolino hanno particolarmente brillato finora. Riemergeranno in gara, regalando un nuovo capitolo del testa a testa mondiale? O avremo altri protagonisti, come il poleman Alonso Lopez, l’agguerrito Jake Dixon, il redivivo Ai Ogura?

Moto2 Gara, i primi giri

Super scatto di Lopez passato al comando, Ogura beffa Dixon al via ed è 2°, Lowes invece precipita fuori dai 10. Gran partenza anche di Arbolino da 10° a 6° e proprio davanti ad Acosta, che però recupera dopo poche curve la posizione perduta. Non brilla Vietti al via: 9° in griglia, è precipitato fuori dalla zona punti… Ma attenzione a Lopez, Ogura e Dixon, più che intenzionati a darsi alla fuga ed a riservarsi la battaglia per il podio! Acosta però non è molto d’accordo ed inizia poi a recuperare sul terzetto al comando. Non arrivano segnali incoraggianti da Arbolino, per Aldeguer invece ecco una Long Lap Penalty per taglio all’ultima chicane.

Quattro per la vittoria

Diventa un quartetto in fuga per il successo al TT Circuit Assen. Nonostante un piccolo errore, Acosta ha ormai ricucito sul trio di testa, mentre Chantra abbandona la corsa ed una buona top 10… Aldeguer si complica un po’ la gara per altre sanzioni per limiti di pista, mentre davanti inizia la battaglia. Dixon riesce ad avere la meglio su Lopez che, dopo aver comandato buona parte della corsa, col passare dei giri perde anche le posizioni rispetto ad Ogura ed Acosta! E c’è anche Canet che si sta avvicinando… Colpo di scena però quando Dixon sbaglia a 8 giri dalla fine, lasciando il comando e scendendo in terza piazza. Rischia davvero tantissimo anche Acosta, un salvataggio in extremis con inevitabile taglio alla chicane finale. Lo spagnolo riceverà poi una Long Lap Penalty per il taglio precedente e lo percorre finendo però sul verde. Ma non arrivano altre sanzioni…

Ogura vs Dixon

Finirà malamente la gara di Izan Guevara, scivolato nella ghiaia, ma conteremo poi anche il ritiro di Alex Escrig e Borja Gomez. In tutto questo Ogura, solido protagonista in agguato, approfitta al massimo della situazione e vola al comando! Dura però poco, sarà un duello per il successo finale: Dixon infatti ritorna sotto a passo di marcia e compie il soprasso di forza su Ogura (con anche un contatto tra i due alla prima curva). È la grandissima occasione per il pilota britannico, che non sbaglia più nulla: arriva la prima agognata vittoria in Moto2! Ai Ogura è 2°, ma è un fortissimo segnale dopo un inizio di stagione difficilissimo per la lesione al polso. Pedro Acosta infine è 3° al traguardo, Tony Arbolino invece non riesce a brillare in questo GP e taglia il traguardo in 7^ posizione. Alcoba riceve infine un’aggiunta di tempo di 3 secondi, l’equivalente di una Long Lap Penalty per un taglio in pista, mentre Salac si ferma proprio all’ultimo per un problema tecnico.

La classifica

Moto2 generale

Foto: motogp.com