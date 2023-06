LIVE MotoGP Assen 2023: diretta gara in tempo reale

13:53 – 26 i giri da compiere prima del traguardo. I piloti KTM factory optano per la mescola morbida al posteriore.

13:48 – Il dolore alla costola ha costretto Marc Marquez ad alzare bandiera bianca, precisando che la diplopia non c’entra nulla. Leggi qui il nostro articolo.

13:45 – Le temperature dell’asfalto di Assen sfiorano i 50°C! La classifica piloti vede Bagnaia al comando con 169 punti, seguito da Jorge Martin a 148 e Marco Bezzecchi a 138.

Il pre-gara di Assen

Ottavo Gran Premio stagionale del campionato MotoGP 2023 sul circuito di Assen. I piloti della classe regina scendono in pista per l’ultimo round precedente la pausa estiva. Nella Sprint di ieri Marco Bezzecchi ha dato prova del suo talento vincendo un duello diretto con il campione e amico Francesco Bagnaia. Il tracciato olandese si rivela particolarmente adatto al suo stile di guida: qui ha centrato il suo primo podio in MotoGP nel 2022, al suo primo anno in Top Class.

A scattare dalla prima fila ci saranno ancora una volta i “magnifici tre” della VR46 Academy: Bezzecchi, Bagnaia e Marini. In seconda fila Fabio Quartararo, che ieri ha conquistato il suo primo podio annuale, Brad Binder e l’Aprilia di Aleix Espargaro. Alle loro spalle Maverick Vinales, Johann Zarco e Alex Marquez. Dopo il doppio centro del Sachsenring, Jorge Martin parte dalla quarta fila ed è chiamato ad una non facile rimonta.

Nelle ore precedenti Marc Marquez ha dato forfait anche per il GP di Assen. La Dorna sta cercando di concedere a Honda e Yamaha delle “concessioni”, cioè dei privilegi tecnici, per facilitare il recupero del costruttore giapponese. Ma da regolamento Honda e Yamaha non hanno diritto a “agevolazioni” per il 2024 e i costruttori europei non sono entusiasti di questa idea. L’otto volte iridato sembra sempre più scontento della situazione in Honda, ma il suo contratto è valido fino alla fine del 2024. Resta un mistero se lo rispetterà fino alla fine. “Ogni persona può fare ciò che vuole nella propria vita – ha commentato Alberto Puig -. E Honda non è un’azienda che costringe i dipendenti a restare se non sono felici in Honda. Con un contratto o meno. Honda ha molto rispetto per Marc, spero che rimanga. D’altra parte: non ho la sfera di cristallo“.