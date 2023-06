MotoGP Assen: Bagnaia in vacanza da dominatore, Bezzecchi 2°

Assen gli piace e non voleva andarsene senza il suo sigillo. Francesco Bagnaia piazza così la zampata che gli permette di raggiungere Andrea Dovizioso al 3° posto come numero di GP vinti (15), mentre Marco Bezzecchi stavolta chiude al 2° posto. Dietro Brad Binder taglia il traguardo in 3^ posizione, resistendo agli attacchi finali di Aleix Espargaro e Jorge Martin, prendendosi finalmente il podio. Almeno così si pensava, e invece ecco un’altra beffa: un passaggio sul verde, sempre alla stessa curva 8, gli costa il secondo podio nelle due gare svolte ad Assen! Espargaro, con l’Aprilia danneggiata in un contatto iniziale, riesce così a prendersi il suo primo piazzamento sul podio in questa stagione 2023. La cronaca del Gran Premio dei Paesi Bassi.

Le gomme

Assente Marc Marquez, Quartararo zoppicante, Oliveira con una spalla ancora non a posto, Fernandez meglio dall’operazione, Bastianini ancora acciaccato. La pausa estiva sarà molto utile, questi ragazzi avranno il tempo per ritrovare la giusta forma fisica in vista della seconda parte di campionato. Per quanto riguarda le gomme scelte per questo GP, parliamo di tre combinazioni differenti. Media-morbida per Nakagami e Folger, gli altri invece si dividono tra dura-morbida e dura-media, ecco la tabella.

Quante cadute!

Il super scatto è quello di Binder, che beffa le Ducati al via e si prende la testa della corsa. Il pilota KTM intende riscattarsi al meglio dopo la sanzione che ieri gli ha tolto il podio… Per Quartararo invece è davvero una brutta partenza, lo troviamo infatti in 12^ posizione! Finisce presto invece la corsa di Miller, scivolato dopo appena un giro alla prima curva. Ma va peggio ai due ragazzi francesi: alla curva 7 il botto tra Quartararo (scivolato da solo) e Zarco (subito dietro ed impossibilitato ad evitarlo). L’alfiere Yamaha è piuttosto dolorante, viene infatti sostenuto da commissari e portato poi al Centro Medico per controlli. Segue un’inattesa scivolata in casa Aprilia: la Stekkenwal beffa Vinales, arriva un doppio zero anche ad Assen. Disastro anche per Bastianini, scivolato alla Strubben e presto fuori dalla corsa. Che peccato per Lecuona ed Oliveira, non caduti ma costretti al ritiro. A 8 giri dalla fine si unisce alla lista degli incidentati anche Di Giannantonio.

MotoGP, la gara

Da segnalare che Espargaro sta correndo con l’Aprilia danneggiata per un contatto con Marini nel corso del primo giro: l’ala anteriore di destra è ancora attaccata, ma completamente piegata e certo non serve più a molto… Davanti invece Binder non tiene a lungo il comando. Bagnaia non ci sta e sferra prontamente l’attacco che gli permette di tornare davanti. Fine dei giochi? Non esattamente: il campione MotoGP, il pilota KTM e Bezzecchi procedono assieme per un buon numero di giro, la battaglia per la vittoria sembra vicina. In realtà invece a 10 giri dalla fine Bagnaia inizia a prendere il largo e né il pilota VR46 né Binder riescono a fermarlo. Quest’ultimo però accusa qualche difficoltà in più nel finale di GP, Espargaro e Martin si riavvicinano, ma non abbastanza per sferrare davvero l’attacco. Ma arriva un altro colpo di scena alla bandiera a scacchi: Binder è passato di nuovo sul verde e sempre alla Stekkenwal, addio podio! Ringrazia Aleix Espargaro, che agguanta così il primo podio dell’anno.

La classifica

MotoGP generale

Foto: motogp.com