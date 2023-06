MotoGP, Bagnaia si gode vittoria e allungo: “Ora sono costante”

Nella sprint race si accontentato del secondo posto perché non ne aveva per vincere, ma nella gara di oggi Francesco Bagnaia ha trionfato. Il campione in carica della MotoGP ha bissato il successo che aveva conquistato anche nel 2022. 25 punti importantissimi anche per la classifica, dove adesso è a +35 su Jorge Martin e a +36 su Marco Bezzecchi. Può andare in vacanza molto felice.

MotoGP Assen, Bagnaia soddisfatto della vittoria

Bagnaia si è presentato sorridente ai microfoni: “È stato bello, che gara tosta! È stata lenta per le condizioni e per le gomme, però tosta. Abbiamo migliorato molto stamattina, abbiamo fatto una modifica importante. Ci siamo resi conto che in certe situazioni questa moto ha bisogno di un setting diverso rispetto alla moto dell’anno scorso. Abbiamo cambiato abbastanza, mi sono trovato subito bene”.

Non è stata una gara semplice per Pecco e i suoi colleghi, l’elevata temperatura è stato un fattore importante e non a caso sono caduti in tanti: “In gara ci sono state condizioni critiche per le gomme. Nel warmup era tutto perfetto, nel pomeriggio c’era tanto caldo e si scivolava. Nessuno si aspettava così tanto caldo, soprattutto Michelin che ci ha portato una gomma un po’ più morbida all’anteriore. Eravamo al limite con le gomme, tutti hanno sofferto col grip e il ritmo è stato abbastanza lento“.

Pecco va in vacanza felice

Il pilota Ducati è molto soddisfatto della costanza che ha trovato, dopo un inizio con qualche caduta di troppo: “Sono sempre sul podio. A inizio anno la sprint bisognava capirla, ora spingiamo al 100% dal primo giro alla fine. A volte questa cosa viene e altre no. Preferisco la gara lunga, c’è più da gestire e controllare, è più nelle mie corde. Nell’altra si prendono troppi rischi a volte. Siamo migliorati in termini di costanza e dobbiamo continuare così“.

Bagnaia ha raggiunto Andrea Dovizioso a quota 15 vittorie in MotoGP, assieme al forlivese è il terzo più vincente in top class: davanti ci sono Valentino Rossi a quota 89 e Giacomo Agostini a 68. Inoltre, era stato Rossi l’ultimo a vincere per due anni di fila (2004-2005) ad Assen. E lui oggi ha vinto anche in un giorno che corrisponde a quello dell’ultimo successo di Valentino (25 giugno 2017 proprio ad Assen). Pecco risponde così : “Non sapevo queste cose. Sono belle coincidenze, domani festeggeremo assieme“.

Foto: MotoGP