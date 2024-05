Motocross, chi brillerà nel GP Francia? Presentazione e orari

La trasferta a St Jean d’Angely chiude il tris di eventi consecutivi per il Mondiale Motocross dopo Agueda (Portogallo) e Lugo (Galizia, Spagna). Chi emergerà nel GP di Francia? In MXGP chiaramente occhi puntati sul capoclassifica Jorge Prado, reduce dal trionfo nella sua città natale, ma attenzione in primis a Romain Febvre, terzo nella generale e pronto per la tappa di casa, senza dimenticare Tim Gajser. Vedremo poi come si comporterà Andrea Bonacorsi, già autore di un ottimo debutto in classe regina.

Kay De Wolf arriva da solido leader iridato MX2 anche nella tappa francese, ma si spera in altri segnali significativi dal campione in carica Andrea Adamo, reduce dal suo miglior GP di stagione con una vittoria nella prima manche. Ferruccio Zanchi si è ben comportato al rientro in azione, ci si aspettano ulteriori passi avanti in Francia. Di seguito le top 10 iridate e la programmazione del weekend (al momento non sono previste né diretta né differita su Raisport).

Motocross, le classifiche generali

MXGP Top 10: 1. Jorge Prado (ESP, GAS), 298 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 296 punti; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 267 punti; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 246 punti; 5. Pauls Jonass (LAT, HON), 217 punti; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 193 punti; 7. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 191 punti; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 179 punti; 9. Valentin Guillod (SUI, HON), 120 punti; 10. Kevin Horgmo (NOR, HON), 115 punti.

MX2 Top 10: 1. Kay de Wolf (NED, HUS), 292 punti; 2. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 248 punti; 3. Liam Everts (BEL, KTM), 230 punti; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 226 punti; 5. Lucas Coenen (BEL, HUS), 223 punti; 6. Andrea Adamo (ITA, KTM), 211 punti; 7. Rick Elzinga (NED, YAM), 190 punti; 8. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 182 punti; 9. Sacha Coenen (BEL, KTM), 141 punti; 10. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 126 punti.

GP Francia, gli orari

Non ci sarà diretta TV o streaming sui canali Raisport. Sarà possibile vedere l’appuntamento motocross a St Jean d’Angely sui canali Eurosport, diretta streaming garantita da mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+.

Sabato 18 maggio

10:30 MX2 Prove Libere

11:00 MXGP Prove libere

13:40 MX2 Time Practice

14:15 MXGP Time Practice

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 19 maggio

13:10 MX2 Gara 1

15:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com