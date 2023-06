Dominique Aegerter si è sempre distinto per il suo talento, il suo carattere solare ma anche per la sua sagacia. Come conoscere un minimo la pista di Imola su cui non ha mai corso? Beh, girandoci in auto. Il Porsche Club della Svizzera aveva organizzato una manifestazione sportiva proprio sul circuito di Imola. Dominique Aegerter ne ha approfittato per fare qualche giro di pista assieme agli organizzatori dell’evento. Per la serie “due piccioni con una fava” come cita un detto popolare. E’ stato testimonial, uomo immagine, ospite e nello stesso tempo ha familiarizzato almeno un minimo con l’impianto che a metà luglio ospiterà le gare del Mondiale Superbike. In più si è divertito tanto con i suoi amici e connazionali.

E’ da escludere che possa dedicarsi alle gare di auto come hanno fatto Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o Daniel Pedrosa, almeno in tempi brevi. Per lui si è trattato di una prima piccola presa di contatto con una pista che non conosce.

Dominique Aegerter è considerato ad oggi uno tra i più seri pretendenti alla sella Yamaha ufficiale che a fine anno verrà lasciata libera da Toprak Razgatlioglu che ha già firmato per BMW. Se non dovesse arrivare un pilota dalla MotoGP, quale potrebbe essere Franco Morbidelli o Johann Zarco, la scelta con ogni probabilità ricadrebbe su Dominique, un pilota molto stimato nel paddock. Yamaha comunque ha tanti piloti forti “in casa”, compreso Remy Gardner, compagno di squadra di Aegerter. Stando alle voci di mercato, con ogni probabilità approderà al Mondiale Superbike Stefano Manzi. Dovrebbero restare nell’orbita Yamaha Bradley Ray e Lorenzo Baldassarri, entrambi esordienti in piena crescita.

Foto Social Dominique Aegerter