Si avvicina il week-end di gara e Danilo Petrucci è felice. Basta il solo il pensiero di gareggiare per dargli il sorriso. E’ un super appassionato e la gente impazzisce per lui anche se non corre in un team ufficiale, anche se i risultati in Superbike non sono ancora arrivati. Ha lasciato Misano dolorante, dopo una gara stoica e cui dato veramente il massimo per arrivare al traguardo con la Ducati del Team Barni terminando al gara al settimo posto. Aveva corso per il pubblico, per i tifosi che erano andati in Romagna per incontrarlo ed applaudirlo e lui non voleva deluderli (leggi la storia). Per fortuna c’era un mese di pausa ed è riuscito a riprendersi. A Donington correrà, ancora una volta con il cuore. In queste settimane si è impegnato tanto.

“Sono molto contento di risalire in moto dopo Misano – dice Danilo Petrucci a Corsedimoto – Saranno molto importanti per me le prossime tre gare: Donington, Imola e Most”.

Come stai a livello fisico?

“Sono di nuovo in forma dopo la caduta di Misano. La lesione muscolare c’era stata ma si sta riducendo. Non sono riuscito ad allenarmi proprio come avrei voluto però sono riuscito comunque ad allenarmi. Mi sento bene”.

Donington per te è una pista praticamente nuova?

“L’ultima volta che sono andato a Donington è stato tanto tempo fa, nel 2009 con la Superstock 600. E’ cambiata molto rispetto allora. Sarà sicuramente un week-end impegnativo. La pista poi è quasi nuova, è stata riasfaltata, ci sono diversi punti interrogativi ma non vedo l’ora”.

Foto social Danilo Petrucci