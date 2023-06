Fabio Uccelli si prepara per Donington ma pensa già al 2024. MotoZoo è una tra le realtà più interessanti della Supersport. Il Team Principal ha una bella storia alle spalle, è cresciuto professionalmente nel team Alstare, ha fatto per tanti anni il meccanico e da alcune stagioni ha la sua squadra. Ha sempre fatto un passo alla volta, con grande pragmatismo, consolidando i risultati raggiunti (leggi la sua storia). Attualmente il Team MotoZoo è un testa al World Supersport Challenge con l’inglese Tom Booth-Amos, pilota inglese che verrà riconfermato anche il prossimo anno.

“Donington per noi è quasi la gara di casa – racconta Fabio Uccelli a Corsedimoto – Tom ha già vinto qui nel BSB con la nostra moto facendo il record della pista ma l’asfalto è nuovo quindi quel crono è destinato ad abbassarsi. Il nostro obbiettivo è comunque ambizioso: vorremmo centrare la top ten oltre a vincere nel Challenge in cui siamo in testa alla classifica. Abbiamo sempre conquistato almeno un successo in tutti i round, anche a Misano nonostante un week-end difficile, con tanti problemi problemi di elettronica”.

Siamo a metà stagione e si parla tanto di mercato. Ci puoi dire qualche indiscrezione in prospettiva 2024?

“Visti i risultati di quest’anno, ci stanno cercando anche piloti importanti e tanti manager. Siamo la stessa identica squadra di un anno fa ma se nel 2022 eravamo visti come una cenerentola, ora siamo considerati un team di riferimento. E dire che il pacchetto tecnico è lo stesso, è migliorato un po’, ma siamo sempre noi, i ragazzi che lavorano nel team sono esattamente quelli di un anno fa”.

Chi vi ha cercato?

“Premesso che Tom-Booth Amos resterà con noi, l’anno prossimo vorremmo fare tutto il Mondiale e con due piloti forti. Preferisco non fare nomi ma posso dire che abbiamo già parlato con diversi della Moto2 o comunque con un passato nel Motomondiale, sia italiani che stranieri. Siamo una squadra ambita da tanti. Questo mi fa un immenso piacere, mi da una gran carica, gli stimoli per moltiplicare ulteriormente il mio impegno nel Mondiale Supersport”.