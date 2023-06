Motoestate, tutto pronto per il ritorno a Magione

Magione accoglierà questo weekend il terzo round stagionale dei Trofei WRS Motoestate. Per il secondo anno consecutivo la serie nazionale approda sul tracciato umbro, per la gara che sancisce il giro di boa e soprattutto si sposta nel centro Italia, dove è stato sempre accolta con calore da piloti e pubblico. Oltre alle categorie canoniche del Motoestate, ovvero 125, Moto4, Supermono, 300 SS, 600, 1000, Race Attack 600 e 1000, vedremo al via la Octo Cup organizzata dai DI.DI capeggiati da Emiliano Malagoli. Ma anche la RBF CUP, ormai partner storico della serie con una categoria entry level per 600 e 1000, e per l’occasione la Coppa Umbria del Moto Club Terni con moto di 600 e 1000 al via.

Motoestate, 1000 e 600

Per questa terza tappa al via della Sound Of Thunder 1000 ci sarà Luca Salvadori. Il famoso content creator sarà a bordo di una Ducati Pikes Peak in versione pista e tornerà al Motoestate dopo essere stato presente e vincitore nelle gare di Cremona nel 2021 e 2022. A dargli filo da torcere ci penserà il pilota di casa Alessio Velini, vincitore lo scorso anno della Coppa Umbria e del Motoestate, come classifica assoluta, e detentore del record della pista. Oltre a loro i protagonisti del Trofeo: Lorenzo Renaudo, leader di campionato, Michael Lamagni, staccato di soli due punti, Valter Bartolini, Emanuele Lo Bartolo e Davide Eccheli.

Nella 1000 Stock occhi puntati sulla sfida tra Paolo Cristini, leader di classifica, e Lorenzo Voch, agguerrito più che maidopo aver concluso anzitempo la gara di Cremona. Nella 600, suddivisa in Open e Next Gen, comandano Cesare Sansavini nella Open, con MV Agusta, davanti a Michael Ferrari, Matteo Osler e Giacomo Caffagni. Per quanto riguarda la Next-Gen, Daniele Galloni precede Giuseppe Castelvetere e William Venesia. Sarà come sempre un round infuocato e spettacolare, nel quale si aggiungerà la wild card Battiglini, oltre ai piloti della Coppa Umbria, Milisci e Colella.

Race Attack, Naked, Twins Cup

Tanti piloti attesi anche nella Race Attack, che si corre su due manche ed è l’ottima scelta per passare dalle prove libere alle gare. Tra le 600 lotta al calor bianco tra Simone Campanini, leader di campionato, Mattia Vignati, staccato di una sola lunghezza, William Benedet, Matteo Cristini e Alberto Bettella, che completa la top five. Da tenere d’occhio anche gli outsider, a partire dal padrone di casa Fabrizio Pantella, o dagli esordienti umbri, Alba e Suriano. Nella 1000 il leader al momento incontrastato è l’irlandese Thomas O’Grady, intenzionato a proseguire la striscia positiva. Alle sue spalle Scaltritti, Gabriele Proietti, Vitellaro, Marco Fabretti e Gianluca Ravera proveranno a interrompere la sua egemonia.

Tra le Naked i leader di campionato sono Luca Sessolo e Gelsomino Papa, a pari punti, seguono staccati di una manciata di punti Beraldo e Antonio Marzo. Scendendo di cubatura, occhi puntati sulla neonata Twins Cup, classe del futuro visti gli investimenti delle Case costruttrici. In testa alla graduatoria figura Piero Roma, seguito a quattro lunghezze da Davide Conte, con il quale si è spartito i successi. Alle loro spalle Edoardo Boccellari e Luciano Bisconti. Un bel poker d’assi per una categoria equilibrata e mai dal risultato scontato.

Le piccole cilindrate

Regaleranno emozioni anche i piloti di 300SS e 125, passando per Supermono e Moto4. In quest’ultima il leader è Lorenzo La Sorsa che precede Alex Iannazzo, staccato di 4 punti. Nella ottavo di litro comanda il toscano Lorenzo Guidi, vincitore a Cremona, davanti a Modesti, pilota di casa, Muttoni e Krstev e Magnanelli che a Cremona ha collezionato il suo primo zero in tre anni. Mentre nella Open William Albani, al momento, precede Costanzo e Bondavalli.

Infine lotta aperta nella 300 SS. Categoria con tanti piloti pronti a vincere e con un bell’equilibrio che rendono il risultato mai scontato. In testa alla classifica staziona Davide Bollani con 47 punti, seguono Pietro Alosio, staccato di nove lunghezze, Alessandro Cervioni, Giacomo Zannoni e Virone. Ma attenzione al campione in carica Mattia Sorrenti, in recupero dopo la vittoria di Cremona, più Sala, Morri e tutti gli altri pretendenti.

Motoestate, tutto pronto a Magione

Appuntamento quindi per sabato e domenica a Magione con le prove libere. Prime sessioni di qualifiche e prima gara di Twins e Octo Cup nella giornata di sabato. Domenica invece spazio alle ultime qualifiche e dalle 11.30 le gare. Ingresso con biglietto unico a 5 euro per sabato, mentre domenica 10 euro prezzo intero e 5 euro ridotto, per tesserati FMI e ragazzi.

Foto: Motoestate