MotoGP, svolta Bastianini da Silverstone. E in futuro vuole sfidare… Verstappen!

La prima parte di stagione MotoGP 2023 non è andata come Enea Bastianini immaginava, non c’è dubbio. Nella prima sprint race a Portimao è stato messo KO da Luca Marini e ha potuto tornare a gareggiare solo dal Gran Premio d’Italia. Il trittico Mugello-Sachsenring-Assen è servito per riprendere confidenza con moto, team e corse.

Il campionato ripartirà nel weekend 7-9 agosto da Silverstone e il pilota Ducati spera di riuscire a stare costantemente nelle prime posizioni. Deve ancora capire completamente la Desmosedici GP23, però nel recente appuntamento al TT Circuit ha fatto dei passi avanti. Purtroppo in gara è caduto mentre occupava l’ottava posizione (partiva diciassettesimo), sarebbe stato interessante e utile arrivare fino alla fine.

MotoGP, Bastianini in crescita ad Assen

Bastianini ha lasciato Assen un po’ amareggiato per la caduta, ma anche con delle sensazioni migliorate in sella alla sua Ducati: “Il ritiro ha lasciato l’amaro in bocca – ha detto a Sky Sport MotoGP – prima della pausa non ci voleva. Stavo facendo una bella gara e potevo recuperare altre posizioni. Purtroppo in curva 5 la moto mi si è chiusa e sono caduto. Comunque ho fatto una buona sprint race e per la gara lunga ho compiuto un altro step, avevo un buon feeling e potevo conquistare un risultato positivo“.

Enea ha anche spiegato in quale aspetto sente di dover progredire nella guida della Desmosedici GP23: “Mi manca l’inserimento in curva. Quando tento di fare qualcosa di più, mi si chiude. La moto si comporta diversamente da quella dell’anno scorso, lo avevo capito già nei test. Bisogna mettersi a posto. Credo che nell’ultimo weekend abbiamo fatto delle modifiche importanti“.

Enea vuole ripartire al top da Silverstone

Il campione Moto2 del 2020 avrebbe preferito andare in vacanza con un risultato positivo nell’ultima gara disputata, ma può comunque essere soddisfatto di aver migliorato le sue sensazioni in sella. Aver saltato diversi gran premi ha rallentato il suo adattamento alla Desmosedici GP23. Lo scorso anno guidava la GP21 e ci sono stati dei cambiamenti ai quali doversi abituare.

Bastianini nel 2022 ha dimostrato ampiamente cosa può fare in MotoGP e non c’è motivo di pensare che non possa lottare costantemente per il podio alla ripresa del campionato. Magari potrà servirgli ancora qualche gara per adattarsi totalmente alla moto, però ha tutto per arrivare a giocarsela con chi ora è stato protagonista della stagione. Vedremo se già da Silverstone ci sarà una svolta completa oppure se servirà attendere ulteriormente.

Bastianini vorrebbe sfidare Max Verstappen

Il sogno di Enea è certamente quello di laurearsi campione della MotoGP ed essere ogni anno tra i top rider della categoria. Vuole scrivere la sua storia in quella che è considerata la top class. Ma per il futuro ha anche un altro sogno, legato a una celebrità dello sport che gli piacerebbe sfidare in pista, e l’ha raccontato un’intervista a Esquire: “Mi piacerebbe sfidare Max Verstappen. Per vedere come se la cava in moto. Poi sarebbe bello farlo a ruoli invertiti, con me su una F1“.

Bastianini non sarebbe il primo pilota MotoGP a condividere la pista con un campione di F1. Lo ha fatto già Valentino Rossi con Lewis Hamilton nel dicembre 2019 a Valencia. Il Dottore guidò la Mercedes W08 e l’inglese salì in sella alla Yamaha M1. In quell’occasione avvenne uno scambio tra due leggende che si stimano molto. Vedremo se anche il Bestia avrà in futuro una simile occasione.

Foto: Ducati Corse