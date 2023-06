MotoGP, scintille Bastianini-Marini ad Assen: “Prima di parlare…”

Enea Bastianini è terminato la sprint race MotoGP ad Assen in ottava posizione, sfruttando anche la penalità che ha fatto retrocedere Luca Marini in decima. Il pilota del team ufficiale Ducati è partito dalla diciottesima casella e ha fatto una grande rimonta. Domani nella gara principale dovrà ripetersi e avrà anche il tempo per arrivare più avanti in classifica.

MotoGP Assen, Bastianini: nessun problema con Marquez

Bastianini oggi ha ricevuto anche un tamponamento da Marc Marquez in occasione del Q1 delle Qualifiche e ciò lo ha danneggiato, anche se non sarebbe riuscito comunque ad accedere al Q2. Il pilota del team Repsol Honda si è scusato: “È tutto a posto – ha detto Enea a Sky Sport MotoGP – e ovviamente si è trattato di un’incomprensione. Lui era dietro e si è distratto, quindi mi è venuto addosso. Prima della gara è venuto a chiedermi scusa e sono contento del gesto che ha fatto“.

Poi il riminese ha commentato la sua sprint race: “È stata bella, anche se stamattina non era andata affatto bene e quindi sapevo che sarebbe stato difficile. Non abbiamo mollato, credo che abbiamo fatto un bello step rispetto al mattino. Stiamo iniziando a capire qualcosa della moto. Sapevo che questa pista sarebbe stata più difficile, sono un po’ affaticato, ma anche abbastanza contento. Piano piano sto tornando“.

Enea “smentisce” Luca Marini

Marini al termine della gara breve è stato penalizzato di mezzo secondo per un taglio di curva e si è lamentato di tale provvedimento: “Non ho capito la penalità – ha detto a Sky Sport MotoGP – perché all’ultima variante all’ultimo giro qualcuno, non so chi, mi ha toccato da dietro e mi ha costretto a tagliare la chicane per non cadere. È una cosa da chiarire“.

Bastianini ha sentito le parole di Luca e ha risposto: “Ho ascoltato la sua intervista e avrei qualcosa da dire. Io l’ho sorpassato e lui ha voluto resistere all’esterno, io avevo la curva favorevole e quindi lui è andato fuori dalla pista. Prima di parlare dovrebbe… Non la penso come lui“.

Foto: Valter Magatti