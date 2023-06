MotoGP Assen, Bezzecchi: “Ho ripagato Binder con l’ignoranza”

Dalle prove libere si era capito che Marco Bezzecchi sarebbe stato un grande protagonista del weekend MotoGP ad Assen. Così è stato. Oggi ha conquistato la pole position e poi ha anche vinto la sprint race, arrivando davanti all’amico rivale Pecco Bagnaia. Una bella soddisfazione, anche se adesso il suo grande obiettivo è vincere la gara lunga di domani.

MotoGP Assen, Bezzecchi felice della vittoria

Bezzecchi non può che essere al settimo cielo per il trionfo di oggi: “Il primo pensiero che ho avuto – ha raccontato a Sky Sport MotoGP – è stato subito alla prima curva dopo la partenza. Ho pensato che non dovevo far passare Pecco, sennò sarebbe andato via. Ho tirato una grande staccata, però ho sbagliato e mi ha superato anche Binder. Poi ho cercato di stare tranquillo e mi sono detto che ce la potevo fare. Con Brad è stata dura, perché lui è davvero un animale. L’ho ripagato con la sua stessa moneta, cioè essendo ignorante più che potevo. È andata bene, sono contento. Quando ho preso Pecco abbiamo fatto un po’ di bagarre, per fortuna ero un po’ più veloce“.

Il pilota del team Mooney VR46 Racing ha trovato un feeling speciale con il TT Circuit di Assen: “Questa è una pista che mi piace – conferma – però in generale mi piacciono un po’ tutte. Si adatta abbastanza al mio stile di guida, io sono più bravo nelle curve veloci che in quelle lente e qui sono quasi tutte veloci, tolto il T1. Ieri ho detto che dovevo migliorare il T1 e oggi ho fatto il tempo solo nel T1 praticamente, perché negli altri settori Pecco è stato più veloce. Mi sono trovato subito bene con la moto, invece al Sachsenring ci abbiamo messo di più, e questo fa la differenza“.

Bagnaia favorito nella gara lunga?

Il pilota romagnolo ammette che domani potrebbe trovare in Pecco Bagnaia un rivale ancora più complicato da battere. C’è un’incognita gomme che può essere decisiva: “Sarà più difficile. La gara è lunga il doppio e non so con che gomma la affronterò. La soft non cala tanto, però bisogna guidare diversamente. Pecco con la media è un po’ più veloce, cercherò di stargli più vicino che posso e di fare il mio massimo. Se potrò fare come oggi, bene, altrimenti cercherò di ottenere il meglio possibile“.

Bezzecchi ha confermato che l’esperienza positiva dell’anno scorso ad Assen è stata utile per partire subito forte: “Siamo partiti con una base simile a quella dell’anno scorso, mi ero trovato bene. Nel 2022 lo step poi l’avevo fatto in gara montando la gomma soft, la moto si è comportata bene. Quindi Matteo Flamigni mi ha preparato una moto abbastanza simile, seppur sia più nuova e quindi un po’ diversa. Mi è piaciuta subito e abbiamo solo fatto piccole modifiche che mi hanno aiutato a migliorare ulteriormente“.

Foto: Valter Magatti