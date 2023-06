Razgatlioglu crede in BMW: “Vincere con Ducati non sarebbe speciale”

Quella di Donington è una pista che rievoca bei ricordi a Toprak Razgatlioglu, che nel 2021 ha vinto le due gare principali e che nel 2022 ha fatto tripletta. Può essere il posto adatto per interrompere il netto dominio di Alvaro Bautista in questo Mondiale Superbike. Il pilota turco conta molto su questo weekend per tornare sul gradino più alto del podio.

Finora ha vinto solamente la Superpole Race in Indonesia, quando lo spagnolo della Ducati cadde. In Inghilterra spera di replicare il tris di successi dello scorso anno. Lui e Yamaha hanno questo obiettivo e daranno il massimo per conseguirlo. Il campione SBK 2021 crede ancora di poter vincere il titolo.

Superbike, Razgatlioglu vuole sconfiggere Bautista

Razgatlioglu sta affrontando una stagione più complicata di quanto immaginasse, però è molto determinato a fare il possibile per impensierire Bautista: “Sto lottando in ogni gara – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e cerco di dare più del 100%. Sto provando a essere nuovamente campione del mondo con Yamaha, sarebbe positivo riuscirci prima di andarmene. Il mio inizio non è stato facile e Bautista è incredibilmente veloce. Finora ho vinto solo una Superpole Race in Indonesia, ho bisogno di vincere anche Gara 1 e Gara 2. La stagione non è finita, abbiamo tante gare“.

Toprak pensa ancora di potersi aggiudicare la corona iridata Superbike 2023 e ha grandi aspettative per il round a Donington: “Questa è la mia pista preferita. Spero che riusciremo a vincere le tre gare. Se partiamo forte forse possiamo mettere pressione su Alvaro“.

L’addio a Yamaha e la firma con BMW

Ha parlato anche della decisione di lasciare Yamaha a fine 2023 e di firmare un contratto biennale con BMW: “Non è stata una scelta facile, perché sono con Yamaha da quattro anni e conosco tutti del team. Questa squadra è incredibile e ci siamo divertiti in queste stagioni. Ma volte c’è bisogno di cambiare. Ho dei bei ricordi, nel 2020 Yamaha ha creduto in me e nel 2021 siamo diventati campioni del mondo. Non dimenticherò mai questo“.

Nonostante i dubbi di molti sulla firma con BMW, Razgatlioglu è convinto di poter avere successo con il marchio tedesco: “Non è una questione di soldi, Yamaha lo sa bene. Tutti pensano che con la BMW non sia possibile vincere, però io voglio dimostrare che si può. Ducati è la migliore moto della Superbike, però per me vincere con la Ducati non sarebbe speciale. BMW non ha mai vinto il titolo e il mio grande sogno è vincere con questo brand“.

Razgatlioglu ha archiviato la MotoGP

Nel 2023 ha avuto l’occasione di disputare un test con la Yamaha MotoGP a Jerez, però è stato complicato adattarsi e fare dei tempi interessanti. La casa di Iwata ha escluso una sua promozione in top class e a quel punto ha scelto di cercare nuovi stimoli in BMW: “Non ero molto felice dopo il test – ha spiegato – e ho parlato con Yamaha. Non ho trovato posto in nessun team ufficiale per poter lottare per il campionato e con Sofuoglu abbiamo pensato ad una nuova sfida per restare del Mondiale Superbike“.

Yamaha gli aveva fatto un’offerta importante per continuare a correre nel team Pata Prometeon WorldSBK, però lui ha preferito sposare un nuovo progetto. L’idea di vincere con BMW gli dà grandi stimoli. Vedremo se alla fine avrà avuto ragione lui.

Foto: Crescent Yamaha