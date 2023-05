Un primo round stagionale che non lo soddisfa. Mattia Casadei chiude l’appuntamento a Le Mans con uno zero per caduta in Gara 1 ed un 4° posto in Gara 2. In questa seconda corsa ha disputato anche una bella battaglia col compagno di squadra Spinelli, ma in generale i risultati non sono in linea con le sue aspettative. Il pilota di Pons Racing, ormai perfettamente in forma, ammette anche qualche errore ed è determinato a voltare subito pagina nella prossima tappa MotoE. Si corre al Mugello, evento di casa, e Casadei vuole farsi vedere ben più in alto. Il suo racconto del fine settimana sul Circuito Bugatti.

Mattia Casadei, come valuti il tuo debutto stagionale?

Non bene. Mi aspettavo di più, invece sono tornato a casa solo con un 4° posto che sinceramente mi sta un po’ stretto. L’errore di Gara 1 poi non lo dovevo fare, però è andata così.

Fisicamente stavi già meglio nei test, dopo un weekend di gare come va?

Tutto bene, sono tornato in forma e non c’è nessun problema. Ora riesco a spingere al 100%, quindi sono contento.

Quest’anno siete partiti da Le Mans, come ti sei trovato su quel circuito?

Mi sono trovato molto bene, a me Le Mans piace tantissimo! Infatti sono un po’ arrabbiato anche per questo, non sono riuscito a fare due risultati positivi su una pista che mi piace e sulla quale vado molto forte.

Come ha risposto la tua Ducati su quel tracciato? E le gomme?

La moto su quel circuito si è comportata molto bene! Per quanto riguarda le gomme direi non male, molto meglio di Barcellona durante i test.

Mattia Casadei, il tempo così così ti ha creato problemi o eri preparato a tutto?

Il tempo sinceramente mi ha creato un po’ di problemi, ma ero pronto a tutto, sia asciutto che bagnato. Solo che in qualifica, col fatto che stava gocciolando poco prima, abbiamo fatto una scelta un po’ conservativa nel set up, ma abbiamo sbagliato e non ho potuto spingere al massimo. Infatti ho chiuso 7° e non ci stava, la gara è corta e bisogna sempre cercare di partire davanti. Avevo il potenziale per fare molto meglio in qualifica, ma non ho potuto spingere.

Un’altra novità è stata il format rinnovato, ora che l’hai provato come ti sembra?

Mi piace, solo che se, come me, cadi in Gara 1, per Gara 2 è una bella bega. La mia moto era pronta solo 10 minuti prima della seconda corsa e quindi non ho potuto guardare i dati della prima, visto che i meccanici erano tutti impegnati a mettermi a posto la moto. Hanno fatto un grande lavoro e non so come ringraziarli, sono stati fortissimi, il mio team è stato fantastico!

Mattia Casadei, facciamo un bilancio: cos’è che ha funzionato? Su cosa invece devi lavorare?

Ha funzionato quasi tutto, ma il team ed io come pilota non siamo stati coraggiosi nella scelta per le qualifiche, abbiamo fatto un errorino. Per il resto dobbiamo lavorare sui dettagli, siamo forti e per me molto veloci quest’anno. Dalle prossime gare faremo vedere davvero il nostro potenziale.

Com’è stata la battaglia col tuo compagno di squadra in Gara 2?

È stata dura, è un pilota che va molto forte e sono contento di averlo come compagno di squadra. Averne uno così veloce è di stimolo e di aiuto.

Il prossimo round è in casa al Mugello, quali sono gli obiettivi?

Non vedo l’ora di andarci! Puntiamo a fare due ottime gare ed a stare sempre là davanti, nelle mie posizioni.