SBK, Lecuona: “Con Ducati potrei vincere, ma voglio restare in Honda”

Iker Lecuona si aspettava di più da questa sua seconda stagione nel Mondiale Superbike. Un primo anno di apprendimento, sperava di potersi inserire con una certa costanza nella lotta per la zona podio o di essere almeno con stabilità in top 5. Così non è stato, nonostante la Honda benefici delle Super Concessioni e il team HRC stia lavorando intensamente, supportato anche da ingegneri arrivati direttamente dal Giappone.

Il pilota spagnolo occupa la decima posizione in classifica con 56 punti, preceduto anche dal suo compagno di squadra Xavi Vierge (ottavo a 69), che ha anche ottenuto l’unico podio Honda di questo campionato SBK 2023. Il recente test a Misano Adriatico non lo ha soddisfatto, nonostante alcune novità provate. Si aspetta di più dalla squadra e dalla sua CBR1000RR-R Fireblade.

Superbike, Lecuona ha fiducia nella Honda

Lecuona ha un contratto in scadenza a fine 2023 e, nonostante i risultati non lo soddisfino, c’è assoluta volontà di rinnovare: “Voglio continuare con la Honda – ha detto a Speedweek – anche se so che non è la moto migliore. Potrei vincere gare o salire sul podio con una Ducati o una Kawasaki, ma sono contento della Honda“.

Pur con la consapevolezza che altrove potrebbe ambire a risultati più importanti, Iker crede fermamente nei piani della casa di Tokio, che vede molto interessata ad avere successo in Superbike: “Abbiamo migliorato la moto in diverse aree e Honda Japan vuole continuare a progredire. Vogliono vincere, credono in questo progetto e in me. Sono convinto che assieme possiamo migliorare moto e risultati. Forse l’anno prossimo possiamo lottare per il campionato“.

Iker e Vierge rinnovano con il team HRC?

Anche Vierge ha un approccio positivo e ha fiducia nel lavoro che stanno svolgendo in HRC: “Sono contento, anche se non siamo ancora pronti per vincere e lottare per il podio. Ma credo nella Honda e penso che loro credano in me. Dobbiamo lavorare sodo e cercare di migliorare. Escludendo Bautista, siamo abbastanza vicini agli altri“.

Il team manager Leon Camier ha più volte speso parole di elogio per entrambi i piloti e sembra esserci la concreta possibilità che rinnovino per il 2024. Forse il team Honda si prenderà comunque altro tempo per valutare ogni soluzione, però la conferma dei due spagnoli è qualcosa di possibile.