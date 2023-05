MotoGP, Augusto Fernandez: “Rossi idolo, ma Marquez è il migliore”

È l’unico rookie della griglia MotoGP 2023 e in Francia ha disputato il suo primo gran premio da vero protagonista. Ovviamente, ci riferiamo ad Augusto Fernandez, che nelle qualifiche del sabato aveva sorpreso superando il Q1 e che poi domenica è arrivato quarto al traguardo. La Sprint non è andata bene (ritiro), però il weekend di Le Mans nel complesso gli dà certamente fiducia per il futuro.

Vero che nella gara principale sono caduti ben otto piloti, alcuni dei quali probabilmente gli sarebbero arrivati davanti, ma non cadere è comunque un merito. Il campione in carica della Moto2 e il team GASGAS Tech3 possono essere soddisfatti del lavoro svolto. Chiaramente, adesso è importante continuare a crescere e fare in modo di conquistare altri buoni risultati.

MotoGP, Fernandez tra yoga e meditazione

Fernandez è molto motivato per questa sua annata di debutto in MotoGP, alla quale è arrivato dopo il trionfo nella classe intermedia. Ma ha vissuto anche momenti complicati e ha dovuto cercare soluzioni alle quali prima non pensava: “Il 2020 e il 2021 sono stati anni difficili – ha raccontato a DAZN – e mia madre Sara insegna yoga. Mi ha sempre detto di provare, ma non mi piaceva. Non l’ho mai ascoltata, finché un giorno mi sono detto che tutto mi avrebbe fatto bene e aiutato. L’ha cambiata in più di una meditazione, cercando di risolvere i problemi dal profondo della testa. Ho iniziato nella preseason del 2022 e poi ho proseguito. È un lavoro costante“.

L’aspetto mentale è sempre di fondamentale importanza, soprattutto se si pratica sport ad alto livello e ci sono inevitabili pressioni. Il 2020 e la prima parte del 2021 sono stati molto difficili per lui in Moto2, nonostante fosse in un team competitivo come quello Marc VDS. Poi si è ripreso e anche grazie all’aiuto della madre ha trovato il modo per fare un 2022 che lo ha consacrato come campione della categoria con il team Red Bull KTM Ajo.

Augusto fan di Valentino Rossi e Marc Marquez

Fernandez ha coronato il sogno di approdare in MotoGP e ha spiegato anche che Marc Marquez è la sua principale fonte di ispirazione: “È sempre stato quello che mi ha colpito maggiormente a livello di guida. Sono cresciuto con Valentino Rossi come idolo, perché è colui che vedevo vincere tanto, ma quando è arrivato Marquez ho detto ‘Voglio guidare come Marc’. Forse Valentino ha significato di più, però io voglio fare le cose che fa Marc. Continuo a pensare che sia il migliore. Ho cercato di copiare il suo modo di guidare e di fare le cose“.

Il pilota maiorchino è tra coloro che in questi anni hanno avuto l’occasione di correre al Ranch di Tavullia di Valentino Rossi ed è un’esperienza che ha molto gradito: “Sono stato tre-quattro volte alla 100 km dei campioni. Andare a casa sua è stato fantastico, spero di andarci per altri anni. Ciò che devi apprendere da lui è la sua personalità e come sa gestire ogni situazione“.

Fernandez e il sogno F1

Come Rossi, anche Fernandez è appassionato di corse automobilistiche e spera di gareggiare anche con le quattro ruote in futuro: “Ho sempre detto che, una volta conclusa la mia carriera in moto, vorrei andare in F1. Questo è il mio sogno. Un po’ come Valentino, che dopo aver fatto tutto con le moto si sta divertendo con le auto. Un giorno mi piacerebbe cambiare e correre con le macchine“.

Ovviamente, è impensabile un passaggio in F1. Ma Augusto troverà comunque il modo di mettersi alla prova con auto in altre competizioni. Non è l’unico che ama sia le due che le quattro ruote e che vuole cimentarsi con entrambe.

Foto: Instagram @augustofernandez37