MotoE Le Mans, Gara 1: Ferrari che disastro, trionfo Torres

Il guizzo del bicampione MotoE, occasione perduta per il campione 2019. Quest’ultimo è Matteo Ferrari, scivolato non appena passato il comando dopo una prima parte di gara da grande protagonista. Il pilota Gresini è anche sotto investigazione per essere caduto in regime di bandiera gialla, esposta per un precedente incidente. La vittoria però è di Jordi Torres, che regola Hector Garzo e regala anche la prima gioia MotoE al Aspar Team! Applausi pure per Randy Krummenacher, debuttante già sul podio, a referto però anche parecchie cadute… Gara 2 sarà alle 16:10, ecco intanto la cronaca.

MotoE Gara 1

Partenza posticipata di cinque minuti per problemi tecnici, poi si comincia a fare sul serio! Super scatto di Ferrari, ma Garzo fa ancora meglio ed alla prima curva passa al comando, con Torres 3° a precedere Spinelli, miglior rookie in questo inizio di gara. E sembrano proprio loro i quattro in grado di fare la differenza, visto che prendono un piccolo margine sugli altri. Ferrari stampa anche il nuovo record in gara, mentre Spinelli finisce nella ghiaia della curva 11 a 5 giri dalla fine, che peccato! Saluta anche Mantovani, scivolato alla chicane Dunlop, ma non finisce qui, anche Pons e Casadei sono a terra. Ma il grande disastro è davanti: Ferrari aveva preso il comando a 4 giri dalla fine, ma alla 7 ecco la scivolata che lo manda KO! Long Lap per Manfredi per un “taglio”, mentre davanti è un duello tra Torres e Garzo fino alla fine. La storia è nelle mani del bicampione MotoE, il collega è battuto per 92 millesimi! Debutto con podio per Randy Krummenacher, Kevin Zannoni 4° e miglior italiano.

La classifica

Foto: motogp.com