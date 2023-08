Condizioni piuttosto difficili anche per Gara 2, ma Mattia Casadei riesce ad essere il migliore in questa situazione. La ‘nuotata’ del pilota Pons Racing (il gesto in foto di copertina è eloquente) è la più efficace: regola così Eric Granado, sempre vicinissimo, e conquista il primo successo del 2023! Doppia festa nella squadra di Sito Pons col 3° posto del rookie Nicholas Spinelli, che ha la meglio di forza sul leader MotoE Jordi Torres. Il pilota Aspar compie un piccolo allungo vista la sanzione comminata a Matteo Ferrari. La cronaca della seconda ed ultima gara MotoE a Silverstone.

Dove eravamo rimasti

La prima corsa di giornata per la MotoE si è svolta su pista molto bagnata, in linea con tutti i turni precedenti. Solo nella MotoGP Sprint c’è stata un po’ di tregua, tanto da competere su pista ‘bagnasciutta’, ma adesso è tutto da rifare per la classe elettrica. La pioggia è tornata copiosa per Gara 2, può di nuovo succedere di tutto sulla pista di Silverstone. La prima gara è stata vinta da Randy Krummenacher quasi al fotofinish su Kevin Manfredi e con Eric Granado sul terzo gradino del podio, Torres e Ferrari invece hanno chiuso più indietro. Cosa aspettarsi da questa corsa?

MotoE Gara 2

È subito disastro alla prima curva, causato da Matteo Ferrari: il contatto con Kevin Zannoni provoca di rimbalzo anche il KO di Randy Krummenacher. Giù in solitaria invece Alessandro Zaccone e poco dopo anche Tito Rabat, Finello è anche costretto ad un lungo fuoripista per evitare tutti gli incidentati. Nella pioggia intanto Casadei è volato al comando, seguito da Granado e Garzo, mentre anche Pons abbandonerà presto la corsa per un highside senza conseguenze. Davanti in breve tempo rimangono in due, ma Casadei non ha davvero intenzione di mollare: Granado ci prova, ma l’italiano non si batte oggi ed arriva il suo primo trionfo in questo 2023. Doppia gioia tricolore quando Nicholas Spinelli ha la meglio nella battaglia per il terzo posto, conquistando il primo podio. A posteriori infine arriva la sanzione per Ferrari: tre secondi aggiunti al tempo finale, il pilota Gresini scende in 7^ posizione e perde qualche altro punto rispetto a Torres.

La classifica al traguardo

La classifica definitiva

MotoE generale

Foto: motogp.com