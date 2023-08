MotoGP Silverstone: la prima di Alex Marquez, dominatore Sprint

Per un Marc Marquez ormai disperso, c’è un Alex Marquez che sorride. È proprio lui il vincitore della MotoGP Sprint a Silverstone, svolta in condizioni “bagnasciutte”. In breve tempo prende il comando della gara, accumula il piccolo margine necessario e regna fino alla bandiera a scacchi, dando il via alla prima festa stagionale nel box di Nadia Padovani. Marco Bezzecchi ci prova sul finale, ma le gomme ormai erano finite e si è dovuto ‘accontentare’ del secondo posto. Tris di case italiane con Maverick Vinales che si riscatta dopo il botto di ieri e ritorna sul podio. Domani alle 14:00 tocca alla gara lunga, ecco intanto com’è andata questa corsa.

Ducati all’attacco… Senza Bagnaia

La situazione è già molto cambiata rispetto al maltempo delle qualifiche. La pista è ancora umida, ma ha smesso di piovere da un pezzo e sicuramente continuerà a migliorare. Ma non è abbastanza per le slick: scelta unanime di doppia media da pioggia per dare il via alla prima competizione del weekend. Ottimo scatto del poleman Bezzecchi, tallonato da Miller che poco dopo passa al comando. Subito a ruota ci sono anche Alex Marquez, Augusto Fernandez, Jorge Martin, seguiti da tutti gli altri. Bagnaia appare da subito in difficoltà in condizioni miste: dopo le prime curve il campione MotoGP e leader iridato è ai margini della top 10, ma rischia un contatto con Zarco e finisce ancora più indietro, non riuscendo più a risalire. Situazione nettamente più critica per Marc Marquez e le Yamaha: guadagnano qualcosa al via, ma ci vuole poco perché tutt’e tre perdano terreno, finendo praticamente in coda al gruppo MotoGP. Purtroppo quest’anno non è più una novità per i rappresentanti delle due case giapponesi…

Le europee volano in MotoGP

Passata la prima metà di questa mini-gara la situazione è chiara: davanti ci sono due Ducati (Gresini e VR46), le due Aprilia ufficiali, la coppia Ducati Pramac. Da segnalare però anche il trio KTM/GASGAS che tiene il passo nei 10, incluso il rookie Augusto Fernandez, autore decisamente di un’ottima MotoGP Sprint. Ma l’attenzione è davanti: Alex Marquez e Marco Bezzecchi, a lungo separati tra loro da circa un secondo, hanno accumulato oltre due secondi sugli avversari. Finale incandescente tra i due ducatisti, soprattutto con l’alfiere VR46 che tenta il tutto per tutto per tornare sotto ed insidiare il compagno di marca. Non ci riesce, il margine accumulato da Alex Marquez, pur minimo, è sufficiente per impedire l’assalto finale di Bezzecchi. È la prima vittoria nella Sprint, ma è in assoluto anche la prima vittoria MotoGP per il pilota Gresini! Maverick Vinales completa il podio, incredibilmente scomparso il leader iridato Francesco Bagnaia, solo 14° al traguardo.

La classifica

MotoGP generale

Foto: Gresini Racing