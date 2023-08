MotoGP, contatti Marquez-KTM: Marc svela la sua verità

Marc Marquez inizia a rilento la seconda parte di stagione MotoGP, a conferma che in Honda sono ancora con l’acqua alla gola dal punto di vista tecnico. La forma fisica dell’otto volte iridato non è ancora ottimale, soffre dolori all’adduttore destro, ma le idee sul futuro a breve termine sembrano ormai chiare.

Marquez concentrato sulla Honda

Mesto 14esimo posto nelle qualifiche, 19esimo nella gara sprint: risultati ben lontani dal tenore di Marc Marquez. Non è un weekend facile per il fuoriclasse del team Repsol Honda e dimostra un cambio di mentalità di un pilota abituato a osare e spingere per trovare il limite. Con questa RC213V diventa impossibile, quando osi di più si rischia di cadere. L’obiettivo principale ora è quello di evolvere la moto, trovare miglioramenti, evitando ulteriori infortuni.

Qualcosa che lo perseguita da Jerez 2020. In questo momento non ha le armi per ambire al podio, quindi deve portare la moto al box intera e continuare lo sviluppo. In attesa che nel test di Misano di settembre gli ingegneri HRC mostreranno qualche antipasto del prototipo 2024.

I contatti con KTM

Negli ultimi mesi si è parlato tanto del suo futuro e di una possibile contrattazione con KTM, confermata da Stefan Pierer. Il possibile cambio si è subito raffreddato per il prossimo anno, ma Marc Marquez smentisce categoricamente. “Ho intenzione di restare con la Honda, lavoriamo per il futuro. A Misano proveremo la moto 2024 e capire meglio a che punto siamo“.

E per quanto riguarda le voci sulle sue trattative con KTM, Marc conferma di non aver mai parlato con loro e smentisce che il suo manager Jaime Martinez abbia avviato una trattativa. “Non ho parlato con loro. Se il mio manager ha parlato con loro? Non ho queste informazioni“, quindi tutto fa pensare che per la prossima stagione Marc Marquez e la Honda continueranno insieme. Il contratto plurimilionario verrà rispettato nonostante il binomio abbia perso quell’alone di magia che li ha contrassegnati dall’esordio in MotoGP nel 2013 fino all’infortunio del luglio 2020. Nei prossimi giorni arriveranno altro “bombe” di mercato (dopo Alex Rins), ma non coinvolgeranno il talento di Cervera.