Buon secondo posto per Marco Bezzecchi nella sprint race MotoGP a Silverstone. Nel finale il pilota del team Mooney VR46 si è avvicinato ad Alex Marquez, ma non abbastanza per provare un attacco e vincere. Comunque si è preso anche la seconda posizione nella classifica generale, scavalcando Jorge Martin e portandosi a -27 dal leader Pecco Bagnaia.

MotoGP Silverstone, Bezzecchi commenta la Sprint Race

Bezzecchi al termine della gara sprint ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Quando Alex si è messo in testa io ho cercato di passare Jack e stare dietro di lui. Ho visto che guidava molto sporco, pensavo che forse non sarebbe arrivato alla fine con le rain con una pista così asciutta. Ho pensato di gestire, cercando comunque di rimanergli vicino. Quando ho spinto, però, ero in difficoltà anche io. Ci ho messo un sacco ad avvicinarmi e non ce l’ho fatta. È stato più bravo“.

Il rider riminese è stato veloce in tutte le condizioni a Silverstone e questo lo soddisfa molto: “Sono contento. Stamattina purtroppo ho fatto un errore, però sul bagnato bisogna sempre spingere perché fare un giro in più può portarti la pole position o la prima fila, se non lo fai magari poi ti fregano. Non vedevo la tabella, perché il cupolino si era appannato e non sapevo nulla, quindi ho tirato come un matto. Comunque mi sto trovando bene, sul bagnato abbiamo trovato una base che mi permette di guidare come mi piace. E sull’asciutto anche, però ci abbiamo girato poco e domani sarà difficile“.

VR46 o Pramac nel 2024?

Inevitabile una domanda sul futuro, però Bezzecchi non si sbilancia: “Tutti sanno cosa pensano. Mi trovo benissimo nella mia squadra, ma mi piacerebbe avere una moto ufficiale. Tutti i piloti la sognano. Sarà una scelta difficile, vediamo. Io ci sto pensando. Ci penso più a casa, qui mi concentro sulla moto“.

Il pilota romagnolo desidera una Ducati Desmosedici factory e probabilmente per averla può solo trasferirsi nel team Pramac, perché difficilmente in VR46 ne otterranno una. C’è ancora del tempo prima di prendere delle decisioni, quindi tutto può succedere. Come ha detto lo stesso Bez, il legame con la sua attuale squadra è straordinario e quindi gli piacerebbe continuare con essa.

Foto: VR46 Racing Team