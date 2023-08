MotoGP, Marco Bezzecchi sicuro: “Merito una Ducati ufficiale”

Tra le sorprese della prima parte del campionato MotoGP 2023 c’è certamente Marco Bezzecchi, vincitore di due gare e terzo nella classifica generale. Da Silverstone la stagione riparte, dopo una lunga pausa estiva, e lui ha voglia di confermarsi tra i top rider della categoria. Vincere il titolo non è mai semplice quando si guida per un team satellite, ma intende provarci fino alla fine.

MotoGP, Bezzecchi determinato a Silverstone: ma dubbi sulle pressioni

Bezzecchi da Silverstone ha parlato delle sue aspettative per la seconda parte del campionato: “Sono molto concentrato per questo weekend. Sicuramente non immaginavo un inizio di quel livello, perché non ti aspetti mai di ottenere vittorie o dei podi quando sei solo al secondo anno in MotoGP. Sono rimasto sorpreso. Però avevo la fiducia in me stesso per poter ottenere dei grandi risultati, fortunatamente ci sono riuscito ma ci sono ancora tante da correre. Fantastico essere così vicino a Bagnaia e Martin, spero di continuare a migliorare e di lavorare su me stesso come ho fatto finora. Voglio completare questa stagione nel modo migliore possibile“.

Il pilota del team Mooney VR46 Racing ha detto il suo pensiero anche sui cambiamenti riguardanti format e pressione gomme da questo weekend: “Non sono tanto d’accordo sul cambiare regole a metà stagione. Comunque non credo condizioni il nostro metodo di lavoro nelle prove. Per quanto riguarda le pressioni sarà qualcosa di più complicato, non è semplice controllarle in gara. Con una pressione alta c’è un elemento di rischio, spero che il team gestisca a tutto al meglio“. Anche Bagnaia ha grossi dubbi sul tema.

Marco vuole una Ducati factory

A Bez in conferenza stampa è stato chiesto anche del suo futuro, se preferirebbe rimanere con il team VR46 oppure passare in un altro Ducati nel 2024: “Non ho preferenze. Mi piacerebbe avere una moto ufficiale, penso di meritarmela. Se sarà con il team Mooney sarò contento, altrimenti vedremo. Adesso non ne ho idea“.

Il pilota romagnolo non sa ancora cosa succederà l’anno prossimo. In più occasioni ha detto che gli piacerebbe continuare a correre con l’attuale squadra, però per disporre di una Desmosedici GP24 forse potrebbe doversi trasferire nel team Pramac. Se si dovesse verificare tale cambiamento, sarebbe Johann Zarco a fargli spazio per approdare altrove. Si tratta di decisioni ancora da prendere, anche se gli annunci non dovrebbero tardare troppo ad arrivare.

Foto: Mooney VR46 Racing Team