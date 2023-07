Ci sono novità riguardanti il sistema di monitoraggio della pressione delle gomme in MotoGP. I FIM Stewards infatti hanno confermato che verrà utilizzato sia per la Sprint che per la gara lunga della domenica a partire dal prossimo GP a Silverstone. Se ne parlava già da 4-5 appuntamenti mondiali, ma ora il sistema è pronto, dopo tanti test svolti in precedenza per essere certi della sua affidabilità. Per il momento il sistema è valido solo per la categoria MotoGP.

Le sanzioni

I livelli di pressione, che tutti dovranno rispettare, vengono stabiliti in base ai circuiti che affronteranno i piloti MotoGP. Chi non rimarrà all’interno dei limiti indicati incorrerà in differenti penalità, a seconda del numero di infrazioni. Per la prima ci sarà solo un warning, un avvertimento, scatta invece la sanzione in secondi a partire dalla seconda infrazione. In questo caso infatti parliamo di 3 secondi di penalità, che diventano 6 in caso di terza infrazione. Infine parliamo di ben 12 secondi di penalità previsti per la quarta infrazione in questo senso. La scala delle penalità rimarrà valida per un periodo ancora da definire. Quando le squadre si saranno adattate si tornerà alla sanzione prevista per le infrazioni tecniche, ovvero la squalifica.

Foto: motogp.com