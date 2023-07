Michael van der Mark può correre in questo fine settimana in Repubblica Ceca. Il pilota del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK è stato dichiarato idoneo dopo il controllo avvenuto oggi presso il circuito di Most. Finalmente lo rivedremo in azione. Le sue condizioni verranno comunque rivalutate al termine della FP1.

Superbike, Van der Mark: infortunio superato

Van der Mark si era fratturato il femore sinistro in seguito a un brutto highside avvenuto in Gara 2 nel round Superbike ad Assen. Proprio nella sua Olanda un altro serio infortunio, dopo quelli che hanno tormentato anche il suo 2022. Non si può dire che il 30enne nato a Gouda sia molto fortunato.

Adesso si è messo alle spalle i problemi fisici, però non sarà subito al top in Repubblica Ceca. Dovrà riprendere confidenza con la sua BMW M 1000 RR e con le corse. Questo fine settimana sarà un po’ di rodaggio per lui.

SBK, Soomer rimpiazza Syahrin in Petronas MIE Honda

Confermata l’assenza di Hafizh Syahrin nel team Petronas MIE Honda. Il pilota malese aveva già saltato Imola a causa di un infortunio rimediato nel test di preparazione alla 8 Ore di Suzuka. In Italia era stato sostituito da Roberto Tamburini, che a Most rimpiazzerà Bradley Ray nel team Yamaha Motoxracing, e stavolta ci sarà Hannes Soomer sulla CBR1000RR-R Fireblade della squadra di Midori Moriwaki.

Il 25enne pilota estone ha corso con regolarità nel Mondiale Supersport dal 2017 al 2022, dopo aver disputo delle gare già negli anni precedenti. Quest’anno compete nell’IDM Superbike, il campionato tedesco.

Foto: WorldSBK