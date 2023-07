Hafizh Syahrin salta Imola Superbike: KO con una Suzuki

Figura “Honda” nella denominazione completa della squadra (“PETRONAS MIE Racing Honda Team“), così come i loghi HRC campeggiano sulle CBR 1000RR-R Superbike e CBR 600RR Supersport. Eppure, uno dei loro due piloti titolari del WorldSBK, non corre questo fine settimana ad Imola, in quanto si è infortunato in un Test… in sella ad una Suzuki GSX-R 1000. Anomalie della squadra di Midori Moriwaki che, per l’appuntamento del Santerno del Mondiale Superbike, non potrà far affidamento su Hafizh Syahrin. Il motociclista malese, sostituito per l’occasione da Roberto Tamburini con incerta la sua presenza anche per il prossimo round di Most, si è infortunato nel corso dei Test della 8 ore di Suzuka. Un evento al quale presenzierà non con una Honda, bensì per l’appunto con uno dei team Suzuki di riferimento.

L’INFORTUNIO DI HAFIZH SYAHRIN

L’infortunio di ‘Pescao‘ si è rivelato più serio del previsto. In seguito ad una caduta nei Test ufficiali della 8 ore di Suzuka, Syahrin suo malgrado si è procurato la frattura scomposta della vertebra C6, fortunatamente senza alcun danno neurologico. L’ex pilota di MotoGP e Moto2 sta tenendo il collare e, chiaramente, non potrà salire in sella questo fine settimana.

LA CADUTA

Questo infortunio si è venuto a sapere soltanto alla vigilia di questa tappa di Imola del Mondiale Superbike. Nel frattempo, sono emersi ulteriori dettagli. La caduta è avvenuta proprio alla conclusione della prima giornata di Test della 8 ore di Suzuka dello scorso 5 luglio, nello specifico all’altezza della prima curva. Su pista bagnata tanto che, da lì a poco, le 47 squadre presenti rinunciarono al prosieguo delle ostilità in pista.

DA HONDA SUPERBIKE A SUZUKI ENDURANCE

Il comunicato stampa del team MIE ha chiarito l’entità dell’infortunio, logicamente evitando di menzionare il fatto che Hafizh Syahrin si sia fatto male in sella ad una Suzuki GSX-R 1000. Il malese correrà infatti la 8 ore di Suzuka con l’AutoRace Ube Racing Team, squadra all’esordio nell’evento, ma che si è assicurata la disponibilità di due Gixxer arrivate direttamente dalla casa madre. Syahrin sarà affiancato da Takuya Tsuda (fino al 2022 collaudatore Suzuki MotoGP) e Dan Linfoot, ma non sarà l’unico pilota MIE Racing ad affrontare la “gara delle gare“. Anche Adam Norrodin, pilota MIE Honda Supersport, correrà alla 8 ore e lo farà con una BMW del Team Frontier di Noboru Ueda. Altresì Tarran Mackenzie, l’unico rimasto “fedele” ad Honda tanto da provare persino con il Team HRC lo scorso mese di giugno, attualmente è destinato a restare in panchina…