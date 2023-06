Test della 8 ore di Suzuka: HRC sorpresa da una Suzuki

Alla 44^ edizione della 8 ore di Suzuka in agenda il 6 agosto prossimo mancano ancora due mesi. Tuttavia, sul mitico circuito dell’ottovolante, la marcia di avvicinamento è già abbondantemente iniziata. Conclusi i TRY OUT con la conseguente definizione dei primi 46 team ammessi al via, mercoledì 7 e giovedì 8 giugno si sono svolti i cosiddetti “Tyre/Manufacturer Test“, prove aperte ad una trentina di squadre, scese in pista già con le moto in configurazione 8 ore. Una prima occasione di sperimentare soluzioni in vista della “gara delle gare” ed analizzare dei riscontri cronometrici decisamente interessanti. La prima notizia da questa due-giorni di prove è infatti il miglior tempo siglato non dai detentori del trofeo del Team HRC, bensì da una Suzuki GSX-R 1000.

LA GSX-R DELL’AUTORACE UBE RACING TEAM

Proprio così. Se la casa di Hamamatsu ha lasciato la MotoGP, nell’Endurance è ben rappresentata dal team Yoshimura SERT e, alla 8 ore di Suzuka, potrà annoverare svariate squadre dal potenziale per ambire al podio. Questo il caso del debuttante Auto Race UBE Racing Team, compagine con un buon budget, tanto da potersi permettere delle GSX-R 1000 arrivate direttamente dalla fabbrica e convocare piloti di livello. I propositi ambiziosi sono stati suffragati dal miglior crono di questi Test siglato da Takuya Tsuda (poleman 2013 e più volte sul podio da pilota Yoshimura) in 2’06″792, primo ed unico ad infrangere il muro del 2’07”. L’ormai ex-tester Suzuki MotoGP sarà affiancato alla 8 ore dal britannico Dan Linfoot e, direttamente dal Mondiale Superbike, Hafizh Syahrin, presente ai test e di ritorno a Suzuka dopo l’esperienza vissuta nel 2017 con il Team Kagayama.

TEAM HRC A MEZZO SERVIZIO

La Suzuki Auto Race UBE ha preceduto la Honda TOHO Racing con il quattro volte vincitore dell’evento Ryuichi Kiyonari, ma soprattutto il Team HRC. A queste prove, la squadra detentrice del trofeo si è presentata quasi a mezzo-servizio, tanto da non poter schierare nessuno dei tre piloti artefici della vittoria 2022. Infortunato Tetsuta Nagashima, indisponibile Iker Lecuona per il botto di Misano con Takumi Takahashi destinato altrove. Sulle due CBR 1000RR-R #33 si sono alternati Xavi Vierge (autore ieri del crono di 2’07″096, il più veloce nella conclusiva giornata in 2’07″254) e Tarran Mackenzie. Il Campione 2021 del BSB, oggi impegnato nel Mondiale Supersport con MIE Racing Honda, ha ricevuto questa convocazione e, tutto sommato, non ha girato malaccio. Era al debutto in quel di Suzuka, annoverando un odierno 2’07″655. Per ‘Taz‘ le speranze di rientrare nell’equipaggio titolare restano al lumicino, considerando che nel weekend di gara sulla CBR #33 si alterneranno Nagashima, Lecuona e Vierge.

TEAM OUTSIDER ALLA 8 ORE DI SUZUKA

Mai come quest’anno, ancor di più dopo l’uscita di scena di Kawasaki KRT, ci sono tanti team outsider che possono ambire al podio. Perlopiù Honda: dal SI Racing di Shinichi Ito al tre-volte vincitore della 8 ore HARC-PRO (SDG Honda Racing), passando per Murayama (del veterano Kosuke Akiyoshi) e Honda Asia (come Makoto Tamada Team Manager). Per alcuni questa due-giorni di Test non è andata proprio nel migliori dei modi, come nel caso del team Astemo Dream Honda SI Racing di Ito. Ryo Mizuno, presentatosi direttamente a Suzuka dopo la comparsata mondiale in Superbike a Misano, è stato costretto alla resa per una caduta e conseguente trauma cranico. KO anche Yudai Kamei, al lavoro per conto di Yoshimura SERT (senza i piloti titolari, prossimi all’impegno alla 24 ore di Spa). Il quale in seguito ad un brutto volo all’Hairpin ha rimediato un infortunio al piede destro.

PROSSIMI TEST DELLA 8 ORE DI SUZUKA A LUGLIO

Squadre e piloti al via della 8 ore di Suzuka 2023 torneranno in azione il 5-6 luglio prossimi per gli Official Test dell’evento. In questa occasione presenzieranno anche i team abitualmente impegnati nel Mondiale Endurance FIM EWC.

COCA-COLA SUZUKA 8 HOURS ENDURANCE RACE 2023

Tyre-Manufacturer Test, Classifica 7-8 giugno (Top 10)

1- AutoRace Ube Racing Team – Suzuki GSX-R 1000 – 2’06.972

2- TOHO Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.059

3- Team HRC – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.096

4- Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.422

5- SDG Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.480

6- Murayama Honda – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.571

7- Honda Asia Dream Racing with SHOWA – Honda CBR 1000RR-R – 2’07.743

8- S-PULSE Dream Racing ITEC – Suzuki GSX-R 1000 – 2’08.031

9- Honda Dream RT Sakurai Honda – Honda CBR 1000RR-R – 2’08.136

10- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – 2’08.284