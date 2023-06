Con NS-10 siamo riusciti ad incarnare la filosofia ed il know how NOS Helmets per realizzare un casco in grado di soddisfare i motociclisti più dinamici e moderni grazie all’utilizzo di tecnologie e soluzioni smart al servizio della protezione.

Prova sulla tua pelle il livello di performance e la sensazione di un casco NOS Helmets realizzato su misura grazie agli interni cuciti a mano completamente personalizzabili. Goditi il comfort garantito dal nuovo sistema di ventilazione MACH-Efficiency 2, ottimizzata aerodinamicamente, che ora comprende due nuove prese d’aria in immissione (quella centrale maggiorata), un flusso in immissione tripartito, per un raffreddamento più omogeneo, due prese d’aria maggiorata in emissione.

La calotta esterna, realizzata in HRPolymer Composite e disponibile in due differenti misure, è stata progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica alle alte velocità. Il cinturino micrometrico soft-touch ad alta tenuta e la calotta interna (tre le misure disponibili) in EPS a densità differenziata assicurano il massimo della protezione in caso di impatto. Semplicemente tutte le caratteristiche che ti aspetteresti di trovare su un top di gamma sportivo, con il livello di performance e comfort di un long day cruiser. Enjoy your ride con NOS Helmets.

Altre caratteristiche

Interni

– Realizzati in Dry-Fresh, tessuto ultra-traspirante ed antimicrobico

– Completamente removibili, lavabili e personalizzabili

– Guanciali con sistema Emergency Pull

– Sottogola modulare removibile

– Alloggiamento sistema interfono maggiorato

Sistema di ritenzione

– Soft touch, micrometrico,ad alta tenuta

Sistema visiera

– Visiera Racing 2D a sgancio rapido con sistema SR e trattamento antigraffio

Sunvisor

– Filtro ottico ad alta capacità oscurante (95%UV)

– Trattamento Anti-Scratch

Visita la pagina www.nos-helmets.com e trova il concessionario più vicino a te.