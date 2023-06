“Al Mugello non si dorme” e in passato tanti appassionati partivano dalla Romagna per seguire Manuel Poggiali e festeggiavano per tutto il week-end. Da qualche anno Manuel Poggiali lavora come coach del Team Gresini Racing. Il suo ruolo è cambiato completamente ma la passione è ancora molto forte. Ora affronta questo appuntamento con grande entusiasmo.

“Siamo pronti per ricominciare – dice Manuel Poggiali a Corsedimoto – La pausa è stata importante per recuperare le energie e prepararci per questo appuntamento. Per noi di Gresini Racing quella del Mugello è la gara di casa anche se per molti dei nostri piloti non lo è. Ci teniamo a fare molto bene. Sarà presente tanto pubblico, ci saranno gli ospiti, i sostenitori che daranno quella spinta in più che ci servirà per ottenere il miglior risultato possibile. Ci siamo preparati al meglio, abbiamo fatto dei test anche se solo con la Panigale ma importanti per rimettere le ruote al Mugello e fare qualche giro prima della gara”.

Come vi siete preparati?

“Abbiamo già analizzato le criticità degli scorsi anche se sono cambiati alcuni piloti del nostro team o non guidavano il nostro mezzo. Sarà uno scenario differente ma in corso d’opera cercheremo di ottimizzare tutto. La vivo bene, con il massimo entusiasmo e la volontà di ottenere il miglior risultato possibile. Dovremo lavorare molto al meglio fin da subito con la massima tranquillità e non è semplice al Mugello. Dobbiamo fare uno step anche nella gestione dell’emotività e delle pressioni in generale, uno di quegli aspetti importanti”.

Quali ricordi ti legano al Mugello?

“Personalmente ho tantissimi buoni ricordi, ho sempre fatto delle grandissime gare da pilota e se non fatto il podio l’ho sfiorato. Si addiceva abbastanza alle mie caratteristiche. Ora, anche se non so io a scendere in pista, è come se lo facessi. Cerco di dare il massimo per il Team Gresini e per i nostri piloti. Siamo una squadra molto unita in cui ognuno deve portare un valore e io farò del mio. Vediamo poi domenica come saranno andate le varie gare e tra l’altro ci saranno anche quelle di Moto E. Ho voglia di partire, speriamo ci siano delle belle giornate di sole dopo un periodo disastroso a livello meteo. Abbiamo bisogno di tanto pubblico in uno tra i circuiti più belli del mondo”.