MotoGP, Gran Premio d’Italia: info e streaming tv

La MotoGP torna di nuovo in pista con l’attesa corsa del Mugello. A distanza di tre settimane dall’ultimo Gran Premio di Francia, inizia dall’Italia un avvincente trittico di corse prima della pausa estiva. Davanti a tutti nella classifica Iridata c’è Pecco Bagnaia su Ducati, vincitore proprio qui in Toscana lo scorso anno. A inseguire da vicino il ducatista, troviamo Marco Bezzecchi, staccato di soltanto una lunghezza, in sella alla sua Mooney VR46. Tra gli altri avversari da tenere maggiormente d’occhio, segnaliamo Marc Marquez su Honda e Fabio Quartararo in sella alla Yamaha.

Il favorito per la vittoria del Gran Premio del Mugello, su rinomati siti di scommesse, è l’attuale leader e campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, a quota 1.80. Segue Marco Bezzecchi, vincitore dell’ultimo GP di Francia, a 2.70. In pole anche Enea Bastianini, al rientro dopo l’infortunio, quotato a 3.10. Via via tutti gli altri.

Orari MotoGP del Gran Premio d’Italia 2023

Il week end della MotoGP avrà inizio nella giornata di venerdì 9 giugno 2023, il sabato toccherà alle qualifiche e poi alle Sprint mentre domenica 11 la gara, con start previsto alle ore 14:00. La prima sessione di prove libere è in programma dalle 10:45, la seconda dalle 15:00. A seguire il calendario completo per la classe regina nel fine settimana:

Venerdì 9 giugno

FP1 MotoGP: ore 10:45-11:30

FP2 MotoGP: ore 15:00-16:00

Sabato 10 giugno

FP3 MotoGP: ore 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: ore 10:50-11:30

Sprint MotoGP: ore 15:00

Domenica 11 giugno

Warm-Up MotoGP: ore 9:45-9:55

Gara MotoGP: ore 14:00

Gran Premio d’Italia 2023: il circuito e dove vedere la gara

Il circuito italiano del Mugello presenta una lunghezza di 5,25 chilometri. È formato da un totale di 15 curve, 9 a destra e 6 a sinistra. In totale il Gran Premio prevede 23 giri da completare. La Sprint di sabato invece si svolgerà su 11 giri. La corsa sarà trasmessa su Sky Sport MotoGP HD e Sky Sport Uno. Disponibile anche in streaming su Now, la piattaforma on demand di Sky. In alternativa la gara potrà essere vista in chiaro su TV8, il canale 8 del digitale terrestre. Ricordiamo che il pilota con il numero maggiore di successi e pole position al circuito del Mugello è Valentino Rossi, entrambi sette volte.