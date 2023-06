Caofen si è fatta conoscere ad Eicma 2021 e adesso è pronta a lanciare la nuova F80 nel prestigio contesto di Eurobike Francoforte. Si tratta di una delle tre principali esposizioni dedicate al mondo dei produttori di e-bike. La manifestazione offrirà ai professionisti e agli appassionati una visione delle tendenze che guidano lo sviluppo del mercato delle biciclette elettriche. Il marchio Caofen esporrà la sua moto elettrica ad alte prestazioni serie F80 a questo evento con grandi sorprese per gli appassionati.

Aspetto iper tecnologico

La F80 si fa riconoscere per il largo utilizzo di materiali pregiati: il corpo della moto è in lega di magnesio e alluminio fuso integralmente ad alta resistenza. La densità della lega di magnesio è pari a 1,8 e una riduzione del peso del 33%. Caofen F80 non presenta saldature, garanzia di massima rigidità. Può essere lasciata cadere 2000 volte da un’altezza di cinque metri senza rompersi, consentendo ai piloti di sperimentare un piacere di guida stabile senza precedenti.

Gestione batteria

Caofen F80 utilizza in modo creativo il sistema di alimentazione immersivo leader nel mondo. Il sistema di raffreddamento a immersione della batteria ha un equilibrio termico di 8 V e il sistema di riscaldamento ausiliario della batteria garantisce un utilizzo normale a temperature estremamente basse, fino a -40° Celsius. Molteplici tecnologie brevettate garantisco una temperatura uniforme di tutti i componenti dell’intero pacco batteria. La batteria riceve un tasso di corrente più elevato durante la carica senza surriscaldarsi.

Faccia a faccia coi progettisti

Caofen F80 è il pioniere nell’utilizzo di un sistema di trasmissione di livello automobilistico. Comunicazione CAN+OBD, 8KW+60N.m, livello di protezione IP67+IP68. Il marchio offrirà ai visitatori un’esperienza interattiva per provare il piacere di guidare F80. I visitatori avranno l’opportunità di incontrare faccia a faccia i progettisti e gli ingegneri di Caofen Motorcycle, in modo da conoscere la creatività e l’ispirazione del processo di sviluppo dei prodotti. Sarà una grande opportunità per parlare da vicino con esperti del settore motociclistico.

Quando e dove

Eurobike a Francoforte si apre il 21 giugno e durerà fino al 25. Lo stand Caofen: Padiglione 9.2 G33