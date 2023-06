Dopo il grande successo della prima data ufficiale, lo scorso aprile, con oltre 70 raduni Royal Enfield in contemporanea in tutta Italia, gli Enfielder si preparano al prossimo appuntamento nazionale, il Summer High Ride.

Domenica 11 giugno 2023 il calendario degli eventi Royal Enfield si popolerà con numerosissimi raduni, su tutto il territorio italiano. Un’occasione importante e divertente, non solo per apprezzare e condividere la passione per lo stesso brand con tutta la community di rider Royal Enfield, ma anche per godere della bellezza del viaggio in chiave “slow ride” attraversando i territori più caratteristici del nostro Paese.

Per partecipare contatta subito il concessionario Royal Enfield più vicino o consulta direttamente il calendario del Club RCE e cerca il motoraduno più vicino te, selezionando la data di domenica 11 giugno 2023 e unisciti al prossimo Summer High Ride Royal Enfield.

Per scoprire tutti i raduni e gli eventi Royal Enfield consulta il calendario del Club RCE a questo link.