MotoGP, Miguel Oliveira torna al Mugello: l’annuncio del team RNF

Miguel Oliveira e Raul Fernandez stanno meglio fisicamente e sperano di poter correre il Gran Premio d’Italia che si disputa in questo weekend. Il team CryptoDATA RNF MotoGP ha annunciato che entrambi saranno al Mugello, dove giovedì svolgeranno il controllo medico obbligatorio per stabilire se siano idonei o meno a salire sulla loro Aprilia RS-GP.

MotoGP, Miguel Oliveira: quanta sfortuna nel 2023

Oliveira ha vissuto una prima parte di stagione 2023 davvero travagliata. Si è infortunato nella prima gara a Portimao a causa di un incidente provocato da Marc Marquez e ha dovuto saltare il GP d’Argentina. Rientrato ad Austin, è stato poi messo KO a Jerez da una caduta di Fabio Quartararo che lo ha travolto. La frattura all’omero della spalla sinistra ha richiesto tempo e tuttora il portoghese non può essere al massimo della condizione.

Tuttavia, Miguel ha grande voglia di tornare a correre: “Non vedo l’ora di andare al Mugello. Il grande punto interrogativo è come gestirò fisicamente una pista complicata come quella. Negli ultimi giorni ho sentito dei miglioramenti, spero sia sufficiente per arrivare ed essere competitivo. Questo è l’obiettivo principale. Per me è prioritario tornare al 100%. Andrò al Mugello con questa mentalità e spero di fare un buon weekend“.

Raul Fernandez spera di stare bene

Anche Fernandez ha avuto qualche guaio fisico. Il 6 maggio è stato operato per risolvere i problemi di sindrome compartimentale al braccio destro. Aveva avvertito fastidi nella gara a Portimao (ritiro) e poi anche a Jerez, dove nel test del lunedì aveva effettuato solo tre giri. Operazione inevitabile. Poi a Le Mans non aveva recuperato completamente e ha abbandonato il GP dopo aver provato a girare nelle prove libere.

Raul sta molto meglio e conta di non avere più problemi adesso: “Sono felice di tornare al Mugello. Abbiamo avuto tre settimane di pausa ed è stato positivo per il braccio. Ho avuto tempo per riprendermi e prepararmi fisicamente. Per questo weekend non mi aspetto qualcosa di speciale. Innanzitutto dobbiamo vedere come funziona il braccio. Sono curioso di vedere se mi darà problemi, dopo avermene dati nei primi quattro round del campionato. Se tutto va bene, darò del mio meglio e cercherò di divertirmi“.

