Da pilota a coach all’R3 Yamaha bLU cRU European Championship. Lorenzo Alfonsi è stato per anni tra i protagonisti della scena internazionale. Ora collabora con Gianluca Montiron per la crescita dei giovani. Il campionato si svolge nell’ambito del Mondiale Superbike con giovani provenienti da tutto il mondo. In testa alla classifica c’è il romagnolo Emiliano Ercolani

“Il mio ruolo è sempre stato quello di coach – racconta Lorenzo Alfonsi a Corsedimoto – Devo organizzare il briefing il giovedì, fargli fare il giro di pista a piedi, creare gruppo tra questi ragazzini che vanno dai 14 ai 20 anni. Studiamo la pista: le asperità dell’asfalto, i cordoli, i track-limits, gli faccio vedere i limiti di velocità in pit line… Durante i briefing mi soffermo molto sul fair play, la correttezza, il rispetto, ricordo che non devono tagliarsi la strada l’uno con l’altro mentre si sorpassano e cose di questo tipo. Sono concetti basilari ma i ragazzini se li dimenticano tante volte. Fino agli scorsi 2 round c’erano state molte penalità. Poi con Montiron gli abbiamo mostrato dei video in cui si rendono conto veramente delle varie cose. A Misano hanno fatto meno infrazioni e ci sono state meno cadute”.

Come ti trovi tra i giovani?

“Molto bello lavorare con questi ragazzini. Mi piace perché vengono loro a chiedermi i consigli. Io vado a vederli a bordo pista dopo il primo turno di libere il venerdì. Analizzo i dati con loro, la telemetria e vediamo come possono migliorare con la gestione del gas, come possono staccare più avanti… Alcuni sbagliano marcia, altri sono wild card e non conoscono la moto. A volte nelle curve vanno con una marcia inferiore quindi il mio compito è correggerli, portarli sulla strada giusta quindi fargli fare un grosso step”.

Da dove arrivano principalmente i piloti?

“Abbiamo ragazzini provenienti da tutto il mondo e questo è di grande interesse per Yamaha che ci investe tanto. C’è chi arriva dalla Thailandia, dall’Indonesia, abbiamo un ragazzino nuovo dal Giappone poi dalla Spagna, dal Brasile e due italiani Christian Stringhetti ed Emiliano Ercolani che è in testa al campionato. Montiron è un mago ed insieme a Yamaha ha creato un campionato che consente ai ragazzini di affacciarsi alle competizioni con 30500 euro tutto compreso. Arrivano in circuito e trovano tutto: moto, assistenza, tute, caschi, stivali, hospitality…”.

Emiliano Ercolani può puntare in alto?

“Emiliano Ercolani è un ragazzo molto tranquillo, corretto, umile ed è molto concentrato sull’obbiettivo. Se continua su questa strada lo possiamo vedere protagonista nelle categorie superiori all’interno del paddock della Superbike”.