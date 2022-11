La 8 ore di Suzuka 2023 cambia data: si correrà il 6 agosto

Cambia ufficialmente data la 8 ore di Suzuka 2023. Come anticipato su queste pagine in data 23 novembre, la 44esima edizione della “gara delle gare” slitterà di una settimana. Dall’originario appuntamento fissato per il 30 luglio al weekend del 6 agosto, tutto per scongiurare la concomitanza con il Mondiale Superbike a Most.

CAMBIA DATA LA 8 ORE DI SUZUKA

Una scelta lungimirante e, non da meno, condivisa da squadre e piloti. In primis Honda e Kawasaki, attivamente impegnati con i loro team alla 8 ore, garantendo così la partecipazione di alcune stelle del World Superbike all’evento. In un calendario fitto, questo cambiamento tuttavia non escluderà un’altra sgradita concomitanza: quella, nel medesimo fine settimana, con la MotoGP a Silverstone.

3 ROUND OLTRE LA 8 ORE DI SUZUKA

La stagione 2023 del Mondiale Endurance FIM EWC prenderà il via il 15-16 aprile prossimi con la 24 ore motociclistica di Le Mans, seguita nel weekend del 17-18 giugno dalla 24 ore di Spa Francorchamps. In data 6 agosto andrà in scena la 8h Suzuka, con il gran finale nuovamente rappresentato dal Bol d’Or in data 16-17 settembre.

IL CALENDARIO 2023 DEL FIM EWC

15-16 aprile: 24 Heures Motos Le Mans

17-18 giugno: 24h Spa EWC Motos

6 agosto: Suzuka 8 hours

16-17 settembre: Bol d’Or