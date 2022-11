Concomitanza con la Superbike, può cambiar data la 8 ore di Suzuka 2023

Far combaciare tutti i calendari dei campionati internazionali di motociclismo scongiurando spiacevoli concomitanze non è mai cosa semplice. Tuttavia, in determinate situazioni, alcune scelte davvero non si spiegano. Pensiamo all’attuale concomitanza prevista per il 30 luglio 2023. Da una parte la 44^ edizione della 8 ore di Suzuka, dall’altra la tappa del Mondiale Superbike a Most. Se non fosse per il “travaso” di piloti (e squadre) da una realtà all’altra, non sarebbe un problema. In questa circostanza, tuttavia, genera un guaio non di poco conto.

CONCOMITANZA ASSURDA

Non è la prima e non sarà l’ultima volta in cui la 8 ore di Suzuka, nonostante la sua tradizionale collocazione estiva, si ritrovi con concomitanze di calendario sgradite. Basti pensare soltanto a quest’anno, a confronto con la MotoGP da Silverstone. Tuttavia, l’intento degli organizzatori è di scongiurare in primis lo scontro con il Mondiale Superbike. Per ragioni comprensibilissime. Spesso e volentieri, i piloti della serie iridata affrontano la “gara delle gare“. In determinati casi addirittura (vedi Kawasaki) con le stesse squadre. Una concomitanza tra le due realtà escluderebbe pertanto questa opzione.

SCONTRO TRA 8 ORE DI SUZUKA E WSBK

Honda Mobilityland, società che gestisce gli impianti di Suzuka e di Motegi, di comune accordo con Discovery Sports Events (promoter del Mondiale Endurance FIM EWC) con largo anticipo avevano fissato per il weekend del 30 luglio 2023 la disputa della 8 ore di Suzuka edizione numero 44. Decisione comunicata a chi di dovere, ratificata con la pubblicazione del calendario lo scorso 12 ottobre. Con garanzie che non vi sarebbero state concomitanze con il Mondiale Superbike, salvo poi (a dispetto di quanto reso noto in precedenza) scoprire che la trasferta di Most sia stata collocata nel medesimo weekend. Per quanto il WSBK osserverà poi un agosto intero di sosta a seguire…

CONTRO PERSINO IL REGOLAMENTO

L’anomalia è che persino il regolamento sportivo (!) del Mondiale Superbike porti ad escludere questo scontro, favorendo i piloti intenzionati a correre alla 8 ore. Ne parlammo in precedenza (qui l’articolo dedicato), con la SBK Commission che a fine 2020 comunicò che i test dei piloti del Mondiale a Suzuka non sarebbero (doverosamente) stati conteggiati come giornate di prove sfruttate a stagione in corso. Giusto, giustissimo, sacrosanto, tutto a norma di regolamento. Peccato che, in ottica 2023, conceda ai piloti la possibilità di fare dei test… per una 8 ore che, ad oggi, non potrebbero disputare!

SI VALUTANO SOLUZIONI PER LA 8 ORE DI SUZUKA

Da più fonti abbiamo trovato conferma che la 8 ore di Suzuka 2023 potrebbe slittare di una settimana, proprio per scongiurare la concomitanza con il World Superbike a Most. Con il gradimento in primis di Honda e Kawasaki, per il bene comune. Tuttavia, non è così semplice. Per l’impianto non vi sarebbero grandi problemi, ma genera qualche grattacapo organizzativo, considerando che sono già state fissate le date dei test (le uniche concesse dal regolamento) per la prossima edizione. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, con una decisione in tal senso che non tarderà ad arrivare.