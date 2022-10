Calendario FIM EWC 2023: quattro round per il Mondiale Endurance

Una stagione comprensiva di soli 4 appuntamenti, ma per 80 ore complessive di gara. Il calendario 2023 del FIM EWC, il Mondiale Endurance motociclistico, non differisce rispetto a quanto vissuto in questa stagione. Previsti sempre quattro round, ma facendo forza su quattro grande classiche del motociclismo con la presenza di tre 24 ore e la leggendaria 8 ore di Suzuka.

LE GRANDI CLASSICHE DEL FIM EWC

La stagione 2023 prenderà il via il 15-16 aprile prossimi con la 24 ore motociclistica di Le Mans, seguita nel weekend del 17-18 giugno dalla 24 ore di Spa Francorchamps. In data 30 luglio, questa volta senza spiacevoli concomitanze con la MotoGP, andrà in scena la 8 ore di Suzuka, con il gran finale nuovamente rappresentato dal Bol d’Or in data 16-17 settembre.

NESSUN CAMBIAMENTO

Di fatto non sono previsti cambiamenti rispetto al 2022 e novità di rilievo. Escluse trasferte (8 ore di Suzuka a parte) extra-continentali del FIM EWC per svariate ragioni. In primis il contenimento di costi, con le squadre già messe a dura prova in questo problematico periodo da un punto di vista prettamente economico.

IL CALENDARIO 2023 DEL FIM EWC

15-16 aprile: 24 Heures Motos Le Mans

17-18 giugno: 24h Spa EWC Motos

30 luglio: Suzuka 8 hours

16-17 settembre: Bol d’Or