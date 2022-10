Appena tre GP alla fine della stagione e pochissimi punti di margine. Fabio Quartararo sa benissimo che davanti gli si presenta un’impresa forse non impossibile, ma decisamente più difficile delle aspettative. Il vantaggio che aveva accumulato nella prima parte di stagione, preservato con tanta fatica, si è ormai dissolto quasi del tutto. L’amarezza del GP in Thailandia, in cui il suo margine s’è praticamente annullato, ha comportato anche il silenzio stampa post gara (mitigato da un messaggio sui social) e la cancellazione del suo account Instagram. Oltre ad una generica assenza dagli altri social per ricaricare le batterie, in vista del vero e proprio assalto finale. Quartararo, che ha più o meno digerito quella delusione, è ora pronto a lanciarsi nuovamente nella mischia.

I precedenti in Australia

Cinque Gran Premi a Phillip Island per lui, chiaramente tutti disputati prima della pandemia che ha portato allo stop nell’ultimo biennio. Non si può dire però che la pista di Melbourne gli sia stata particolarmente amica in quelle edizioni. Nel 2015, anno di debutto mondiale, deve rinunciare alla gara per una caviglia dolorante, conseguenza del botto a Misano qualche settimana prima. L’anno dopo chiude con un 12° posto senza infamia e senza lode, nel 2017 invece in Moto2 chiude prematuramente per incidente. L’edizione 2018, stagione che Quartararo indica sempre come quella della svolta dopo la P22 in Argentina, si chiude con un 10° posto in gara. Nel 2019, anno dell’ultimo GP in Australia finora, il giovane pilota francese è al debutto in MotoGP, ma arriva un abbandono non per colpa sua. Petrucci poco più indietro è protagonista di un highside, nella carambola proprio il ternano finisce addosso alla moto di Quartararo, provocandone la caduta e costringendolo così al ritiro.

Quartararo all’attacco

Il campione MotoGP in carica dovrà cambiare tattica: servirà qualche rischio in più, limitare i danni potrebbe non essere più sufficiente. Certo, M1 permettendo, ma dopo la delusione arrivata nel GP in Thailandia il pilota di Nizza ha una motivazione in più. Tre GP possono essere pochi, ma anche tanti visto che gli avversari che non si fermano più, Bagnaia in particolare. Ma anche Quartararo vuole il titolo 2022 e farà di tutto per assicurarselo. “Dopo la Thailandia mi sono concentrato per essere pronto per questo finale di stagione” ha sottolineato il #20 di casa Yamaha. “Ho passato la settimana ad allenarmi, le prossime due gare sono consecutive e molto importanti, ma non sono preoccupato. Ora siamo in parità: dovremo fare del nostro meglio, lavorare bene insieme ed accumulare quanti più punti possibili.” Occorrerà invertire la tendenza su un tracciato sul quale non ha mai brillato, ma Quartararo è pronto alla sfida.

Foto: motogp.com