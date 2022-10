MotoGP Thai: Oliveira re sul bagnato, Quartararo GP da incubo

Come in Indonesia, così è successo in Thailandia. Miguel Oliveira non si batte sotto la pioggia, al Buriram regola le Ducati e coglie la seconda vittoria stagionale! Jack Miller ci prova, ma non riesce ad ostacolare il portoghese di KTM. Seconda piazza per l’australiano, terzo invece Pecco Bagnaia, che resiste all’assalto di Zarco e Marquez. Sono 16 punti importantissimi in una gara da incubo per Fabio Quartararo, che non riesce nemmeno a prendere punti… Ora il divario tra i due è di sole due lunghezze, una lotta mondiale che si infiamma con tre GP da disputare. Ecco com’è andata al Chang International Circuit.

Lunga attesa, infine si parte

Serve una lunga attesa prima di vedere i ragazzi MotoGP in azione. La pioggia torrenziale arrivata per la gara Moto2 continua a lungo, costringendo quindi ad inevitabili rinvii. Alla fine la pioggia si ferma, c’è molta acqua in pista ma fa addirittura capolino qualche raggio di sole. Dopo il giro d’uscita però bisogna attendere ancora, i piloti infatti hanno segnalato alcuni punti in cui c’è ancora molta acqua… Ritorna la pioggia, ma non in maniera torrenziale come successo in precedenza. Infine si comincia: gara dichiarata bagnata, warm up lap e via! Ottimo scatto di Bezzecchi e Martin, piccolo rischio con un quasi contatto tra i due ed un fuoripista di entrambi, ma il poleman tiene provvisoriamente la testa della corsa. La pista è molto bagnata in alcuni punti, in altri invece è ‘solamente’ umida. Condizioni che creano parecchi problemi a più di un pilota, ad uno in particolare che sperava in ben altro per contenere le rosse.

Il campione nei guai

Comanda l’armata Ducati, gravi problemi invece per Quartararo che precipita addirittura fuori dai punti! Grosso rischio per un quasi-pasticcio tra Brad Binder ed Aleix Espargaro, Bezzecchi invece riceve la sanzione per il fuoripista iniziale, ovvero cedere una posizione. Finisce presto la gara di Marini, davanti prende il comando Miller, con Oliveira presto a ruota, mentre l’Aprilia n° 41 riceve una Long Lap Penalty per guida irresponsabile. A referto poi un incidente per Gardner, mentre a 11 giri dalla fine Oliveira trova lo spunto giusto e strappa la prima posizione a Miller. L’australiano prova ad opporsi, ma l’alfiere KTM inizia lentamente a prendere il largo… Dietro, Bagnaia deve guardarsi da un Marquez ‘meno affaticato’ e decisamente carico, ma risale anche Zarco a passo di marcia! Supera il #93 e non mancano svariati tentativi contro Bagnaia, senza però riuscire a strappargli il podio. Davanti intanto Miguel Oliveira è ancora il re su pista bagnata, Jack Miller è 2°, terzo gradino per Pecco Bagnaia con 16 punti preziosi.

Oliveira re della pioggia, la classifica di gara

La classifica generale

