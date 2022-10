Moto2 Thai: Il diluvio ferma tutto, vittoria di Tony Arbolino

Si può dire che al Buriram trionfa la pioggia. La gara Moto2 infatti dura solamente otto giri, metà della distanza già riprogrammata, a causa di un vero e proprio diluvio scatenatosi sul tracciato thailandese. Arriverà così il secondo successo per Tony Arbolino, seguito da Filip Salac al primo podio di categoria, terzo è Aron Canet. Metà gara, metà punti assegnati, di conseguenza non ci sono scossoni in classifica generale. Augusto Fernandez ed Ai Ogura, molto cauti nella “mezza gara” disputata, rimangono in aperta competizione per la vittoria finale.

L’inizio, il diluvio, la fine

La pioggia a lungo prevista è arrivata poco prima della corsa Moto2. Segue quindi un po’ di ritardo per la differente procedura, riducendo poi a 16 giri la distanza di gara. Le moto di Arenas, Gonzalez e Dalla Porta vengono poi rimosse dalla griglia: non sono permessi cambi a meno di due minuti dal giro di ricognizione! La loro gara scatterà dal fondo, una complicazione non da poco… C’è tanta acqua in pista, inizia così una corsa subito comandata dal poleman Chantra. Presto a terra Beaubier ed Aldeguer per ‘troppa foga’ in questo inizio complesso. Ecco però anche il colpo di scena che il pubblico non avrebbe mai voluto. Highside per Chantra alla curva 4, il beniamino di casa è fuori causa!

In testa ci sono Lopez e Canet, si riagganciano presto Dixon, Salac, Arbolino ed Ogura, Fernandez invece è 8° e Vietti fuori dai primi dieci. I due contendenti mondiali ci vanno cauti, davanti a loro invece non mancano i cambi. Salac è passato in vetta, in seguito risale Arbolino e prende il comando sfruttando un errore del pilota ceco, ma la pioggia è sempre più copiosa. Ad otto giri dalla fine ecco la bandiera rossa che ferma una corsa non ancora valida, visto che non siamo a 2/3. I tentativi di ripartenza però vanno tutti a vuoto, la pioggia non si ferma e quindi la gara si conclude così. Metà punti assegnati, trionfo di Tony Arbolino, non cambia nulla per Fernandez ed Ogura sempre vicinissimi.

Foto: motogp.com