Non c’è mai stato un pilota thailandese in grado di ottenere i risultati di Somkiat Chantra. Ci sono già stati piloti del suo paese a livello mondiale, ma nessuno è mai stato come il #35 della squadra guidata da Hiroshi Aoyama. La prima storica pole position ottenuta oggi, proprio in casa davanti al suo pubblico festante, è un’ulteriore consacrazione. I frutti di una passione asiatica per i motori che sta portando a risultati concreti, attraverso un movimento sempre più competitivo. Come quell’Asia Talent Cup che è stato il trampolino di lancio di Chantra, campione 2016 alla fine di un ultimo round ricco di colpi di scena. Ora è a tutti gli effetti uno dei piloti di punta della Moto2, e sta diventando guida e modello di riferimento di questo fenomeno. Anche per Keminth Kubo, il secondo thailandese della categoria ma quest’anno impegnato in una complessa stagione di debutto.

Un mercato chiave e il suo nuovo eroe

Da diversi anni la Thailandia è uno dei mercati più importanti dell’Asia. Qui la Honda, ma anche Ducati, hanno realizzato stabilimenti che sfornano non più solo motorini, ma anche moto di livello “premium”. Nelle vicinanze del circuito di Buriram, per dire, c’è un sofisticato Ducati Cafè, meta quotidiana di centinaia di clienti del marchio italiano. I ducatisti thai vi trovano lo shop, l’officina e un’area ristoro ovviamente improntata al gusto “made in Italy”. Il mercato Thai vale miliardi: non è un caso che Dorna vi abbia messo piede prima portandoci la Superbike e più di recente la MotoGP. Ci sono industrie e una popolazione giovane, con alta capacità di spesa, che cercano moto stradali emozionanti e un po’ glamour. La passione per lo sport c’è sempre stata, mancava il pilota vincente. Somkiat Chantra è già una celebrità, e siamo solo all’inizio.

La storia continua

Il pubblico di casa sta rispondendo benissimo a questo ritorno del Motomondiale dopo la pausa forzata. Ma sta anche facendo di tutto per spingere il suo beniamino in classe intermedia. Cartelli con il #35, magliette e cappelli celebrativi, le grandi bandiere thailandesi ben evidenti sugli spalti… Somkiat Chantra sta ora ricevendo un supporto ed un’attenzione incredibili, una motivazione in più per fare bene. S’è visto fin da subito: perennemente nelle zone alte fin dalle FP1, oggi s’è scatenato in qualifica, piazzandosi presto in testa e mirando a conservare il risultato fino alla bandiera a scacchi. Dopo la prima vittoria ed i primi podi, ecco che arriva anche la prima pole position firmata da un pilota thailandese. Ora si spera nella ciliegina sulla torta in gara, ripetere il trionfo indonesiano in casa sarebbe davvero un risultato stellare. Ma già Chantra non si ferma più: con la pole odierna infatti ha scritto un altro importante pezzo di storia del Motomondiale. Nonché, come detto, della Thailandia e di tutto il movimento asiatico in continua crescita.

“Chantra ha una grande occasione!”

Tra l’interessato pubblico di questo GP non manca Ratthapark Wilairot. Il thailandese più longevo nel Motomondiale, con stagioni complete o presenze sporadiche tra il 2007 ed il 2016, sempre in 250cc/Moto2. Prima di Chantra era lui la grande speranza del paese, il migliore con quel podio sfiorato nel GP d’Olanda 2010. Ora c’è solo orgoglio per quel giovane e velocissimo connazionale. “Quest’anno ha davvero trovato qualcosa per fare il grande salto” ha sottolineato Wilairot a motogp.com. Per questo si complimenta anche con Honda Team Asia. “Lui e Ai Ogura stanno lavorando insieme. È davvero difficile trovare due piloti competitivi nella stessa squadra, ma loro sono i perfetti compagni di box!” Chantra sentirà la pressione in gara? “Forse sarà un po’ più nervoso” ha ammesso Wilairot. “Ma i fan sono tutti per lui ed io posso solo augurargli di riuscire a fare del suo meglio. Ha una grande occasione!”

Foto: motogp.com