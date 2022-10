MotoGP Thailandia, chi vincerà? Tutti gli orari TV e streaming del 2/10

Un ritorno in Thailandia senza la pioggia che si temeva, con due giornate intense che sono preludio a tre gare da ricordare. In MotoGP, Marco Bezzecchi è l’apripista del duello Ducati-Quartararo, con Marc Marquez in agguato ed Aprilia che deve tentare una disperata rimonta. In Moto2 s’è scritta la storia con il thailandese Somkiat Chantra, alle sue spalle continua il botta e risposta mondiale tra Ogura e Fernandez. Con Vietti finalmente vicino, ma potrebbe essere tardi per rimediare agli ultimi errori… Riguardo la Moto3, Dennis Foggia ci prova dalla pole position, con il leader Guevara che invece deve risalire. Come finirà? Di seguito gli orari TV e streaming del Gran Premio di Thailandia. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece le tre gare saranno visibili solo in differita.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari di Sky Sport

Domenica 2 ottobre

5:00-5:10 Moto3 Warm Up

5:20-5:30 Moto2 Warm Up

5:40-6:00 MotoGP Warm Up

7:00 Moto3 Gara

8:20 Moto2 Gara

10:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 2 ottobre

11:15 Differita Moto3 Gara

12:30 Differita Moto2 Gara

14:15 Differita MotoGP Gara

Foto: motogp.com